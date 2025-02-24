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Araç muayene istasyonlarına rekor teklif!

Araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesinde 1. bölge için 830 milyon dolar, 2. bölge için 890 milyon dolarla en yüksek teklifi MOI Ortak Girişim Grubu verdi. Toplam 1,7 milyar dolarlık dev ihale, Met-Gün İnşaat, Itversia Gestion, Opus Group AB ve VTV Norte SA’nın oluşturduğu konsorsiyuma gitti.

Haber Merkezi
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Araç muayene istasyonlarına rekor teklif!
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda ilk olarak 1. ve 2. bölgeye ilişkin araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin özelleştirilmesi ihalesi yapıldı.

İhaleye, Doğuş Tem OGG (Doğuş Holding AŞ-Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret AŞ), AGTT OGG (Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği AŞ-GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-TÜV SÜD Aktiengesellschaft-Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ), MOI OGG (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ- Itversia Gestion S.L.-Opus Group AB -VTV Norte SA) katıldı.

İki ayrı bölge için iki ayrı teklif alındı

Elemesiz ilk turda verilen teklif, 750 milyon dolar oldu. Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilen ihalenin ilk turu 800 milyon dolarla başladı. Bu turda, MOI Ortak Girişim Grubundan 805 milyon dolar, AGTT Ortak Girişim Grubundan da 810 milyon dolar teklif gelirken, Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu ihaleden çekildi.

Açık artırmanın üçüncü ve son turunda MOI OGG teklifini 830 milyon dolara yükseltirken, AGTT OGG ihaleden çekildiğini açıkladı.

Böylece, araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesinde 1. bölge için 830 milyon dolarla en yüksek teklifi MOI OGG vermiş oldu.

2. bölge için de 890 milyon dolarla en yüksek teklifi MOI OGG verdi.

MOI OGG, Met-Gün İnşaat, Itversia Gestion, Opus Group AB ve VTV Norte SA şirketlerinden oluşuyor.

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