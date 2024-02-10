Art arda zamlar sonrası... Trafik sigortasında ek maliyet oyunu

Trafik sigortasında üst limit çıkartılan ek maliyetlerle aşılıyor.

Trafik sigortasına ocak ve şubat aylarında yüzde 10'ar zam yapıldı. Ancak şirketler yüzde 20'lik zammı yeterli bulmadı. Bu nedenle prim sınırını çeşitli gerekçelerle aşmaya başladılar.

NTV'nin haberine göre, TOBB Türkiye Sigorta Komitesi Başkanı Levent Korkut, "Şu an poliçeye erişim zor, acenteler bu konuda çok zorlanıyoruz. Günün sonunda bu sene vadesi gelen poliçeler için yenilenmeme yok. Sigorta Emeklilik ve Düzenleme Kurumu konusunda mutlaka kalıcı çözüm bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yüksek teklifle karşılaşılıyor

İddiaya göre sigorta yapmak istemeyen şirketler teknik sorunu bahane ediyor. İnternetten teklif alamayan müşteriler şirketi arıyor. Ardından ek teminat ve çekici gibi hizmetler için çok yüksek tekliflerle karşılaşılıyor.

Korkut, "Bir kısım şirketler çekici gibi şeylere fahiş fiyatta bir şeyler koyuyor. Şunun kamuoyu tarafından bilimesinde fayda var, kasım sonu itibariyle sektör 11 milyar lira zararda" dedi.

Trafik sigortasına mart ve nisan aylarında yüzde 5 oranında zam yapılacak.

Bu zam Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından iki katına çıkarılabiliyor.