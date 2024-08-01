Arven İlaç Yapı Kredi'ye dava açtı: 40 milyon dolar isteniyor

Konkordato ilan eden Arven İlaç’ın patronu Zafer Toksöz, bankaların hukuka aykırı şekilde teminat devri yaptığını iddiasıyla Yapı Kredi’den 40 milyon dolarlık tazminat talebiyle yargıya başvurdu.

Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'ın haberine göre Toksöz’ün 30 Temmuz’da yaptığı başvuru üzerine; Adalet Bakanlığı arabulucu atadı. Kardeş Ahmet Toksöz ve Yapı Kredi Bankası, öncelikle arabulucuda ihtilafı gidermeye çalışacak.

Teminatlar rızasız 3. kişilerle paylaşıldı iddiası

1 Temmuz’da konkordato ilan eden Arven İlaç’ın patronu Zafer Toksöz, ağabeyi Ahmet Toksöz yüzünden bu noktaya geldiğini, bankaların hukuka aykırı şekilde teminat devri yaptığını iddia etmişti. Kendisinden alacağı kalmayan bankaların, emaneten-güvene dayalı aldıkları teminatları (ipotekler, hisse senetleri) rızası alınmadan banka dışı üçüncü kişiye 2022 yılında usulsüz devrettiğini iddia eden Toksöz, Yapı Kredi’den 40 milyon dolarlık tazminat talebiyle yargıya başvurdu.

Patronlar Dünyası'na konuşan Toksöz’ün verdiği bilgiye göre ticaret mevzuatı gereği mahkeme öncesi zorunlu arabuluculuk süreci işleyecek. Zafer Toksöz’ün 30 Temmuz’da yaptığı başvuru üzerine; Adalet Bakanlığı arabulucu atadı. Kardeş Ahmet Toksöz ve Yapı Kredi Bankası, öncelikle arabulucuda ihtilafı gidermeye çalışacak. Başka bankaların da bulunduğu yapılandırma sözleşmesine dayanan işlemlerde Yapı Kredi, fiilen devirleri yapan “kredi temsilcisi” sıfatıyla, Toksöz’ün ilk muhatabı olacak.

"Zararımı 40 milyon dolar hesapladım"

Konkordato sürecine girdikten sonra şirketlerini yarı fiyatına satışa çıkaran Toksöz, “Eğer bu teminatlar, hukuka aykırı olarak bir başkasına yani ağabeyimin şirketine devredilmeseydi kredibilitem bozulmazdı, şirketlerim kilitlenmez ve konkordatoya sürüklenmezdi. Şirketlerim son dönemlerde faktoring şirketlerine yüzde 90 faizle borçlanırken, bankalar yüzde 45 ‘le kredi veriyordu. Bankalar yüz milyonlarca dolar değerindeki teminatları devrederken içlerine sinmemiş ki, ‘Devirden dolayı başımıza bir şey gelirse, senden de 40 milyon dolara kadar alırız’ diye ağabeyimden imza da almışlar. Şimdi ben de zararımı yaklaşık 40 milyon dolar olarak hesapladım, tazminat talebim de 40 milyon dolar olacak dolayısıyla” diye konuştu.

Kararı yargı verecek

Toksöz, “teminat devrinin-halefiyet iddiasının hukuka aykırı olduğu” hususunda uzman hukukçuların mütalaalarının Yapı Kredi Bankası’na Arven İlaç tarafından yazılı ve belgeli olarak 20 Ağustos 2021’de iletildiği, ancak devir işleminde bankanın neden bu kadar ısrarcı olduğunun anlaşılamadığını ifade etti.

Zafer Toksöz, ağabeyi Ahmet Toksöz’ün şirketlerine ‘tartışmalı olan borcunun’ yaklaşık 10 milyon dolar olduğunu, ağabeyine geçen teminatların değerinin ise 100 milyonlarca dolar olduğunu vurguladı. “Diğer yandan teminatların banka dışına devrinin adi bir işlem olmadığını, birkaç sene öncesinden şirketlerin batırılmasına yönelik planlı bir eylem olduğunu düşünmek işten bile değil’ diyen Zafer Toksöz, konunun artık yargıda karara bağlanacağını dile getirdi.