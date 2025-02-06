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ASELSAN'dan 21,3 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi

ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterisiyle, askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin 21,3 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

Haber Merkezi
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ASELSAN'dan 21,3 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi
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ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

21,3 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi

Açıklamada, "ASELSAN ile Orta Doğu ve Afrika bölgesinde faaliyet gösteren bir müşteri arasında, askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 21,3 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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