Asgari ücret zammı merakla bekleniyor: Peki şirketler ne yapacak? Dikkat çeken ipucu geldi

PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), yeni yıl yaklaşırken iş dünyasının sıcak gündemi olan ücret artış ve yan haklar trendlerinin konuşulduğu özel bir webinar düzenledi. Ücret artışlarının ve yan haklardaki trendlerin çalışma hayatına, çalışana ve işverene etkisinin incelendiği webinarda çarpıcı veriler üzerinde duruldu.

Moderatörlüğünü 100sClub Kurucu Ortağı Burcu Erol’un üstlendiği ‘Ücret Artışları ve Yan Haklardaki Trendler’ başlıklı webinarda konuşmacı olarak Mehmet Koçak Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koçak ve MERCER Türkiye ve Doğu Akdeniz CEO'su Dinçer Güleyin yer aldı.

2024'te tek zam olacak ihtimali yüksek

Webinarda Dinçer Güleyin MERCER araştırmalarından hareketle ücret artış ve yan hak trendlerini geçmiş yıllar ile kıyaslayarak gelecek yıl beklentileri açısından değerlendirdi. Güleyin’in, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

* Şirketlerin 2022’de yüzde 63’ü, 2023’te ise yüzde 67’si yılda iki kere çalışan ücretlerine zam yaptı. Yıl içinde üç veya daha çok kez zam yapanların oranı 2022’de yüzde 34, 2023’te ise yüzde 26 idi.

* 2024’e baktığımızda ise şirketlerin yüzde 59’unun yıl içerisinde bir kez, yüzde 33’ünün iki kez, yüzde 8’inin ise üç kez veya üzerinde ücret artışı yapmayı planladığını görüyoruz. Elbette bu oranlar bugünden bakılınca görülen değerler.

2 ve 3. zam için temmuz olasılığı düşük

* Şirketlerin yüzde 79’u 2024’ün ocak ayında zam yapmayı planlıyor. Bu, 2023 ile aynı oranda. Önümüze çıkan değişik bir veri, 2023’te ikinci veya üçüncü zam için yüzde 78 oranında şirket temmuz ayını değerlendirirken, bu oran 2024’te yüzde 32’ye düşmüş durumda.

Yemek kartı uyarısı

Mehmet Koçak Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koçak ise konuşmasında asgari ücret artışı üzerinde durdu. Koçak konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

* Yemek kartlarının sadece yemek için kullanılması gerekiyor. SGK, yemek kartları ile yemek harici alışveriş yapıldığı tespit edilirse işletmelere fark matrahları çıkaracak. Bunu tüm iş dünyasına duyurmuş olalım.

* Yeni dönemde bu konuyla ilgili bir çalışma yapılıyor. İnsanların marketten yiyecek alabilmesi mümkün ama yemek harici kalemlerde alışveriş yapılamayacağı bir düzenleme bekleniyor.

* Devletin gelir kaybının azaltılması açısından da faydası olacak bir uygulama olacak bu. İlgili sektöre de marketlerde yemek kartlarıyla alışverişin önünün açılması fayda sağlayacaktır.