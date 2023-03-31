ASO Başkanı Ardıç: Düşük faizli krediye ihtiyacımız var

ASO ile Türk Eximbank işbirliğiyle düzenlenen "İhracatı Geliştirme (İGE) AŞ Kefaletiyle Türk Eximbank Kredi Kullanma Süreci ve Türk Eximbank Sigorta Programları Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

Ardıç, buradaki konuşmasında, ihracat yaparken dünya ile rekabet ettiklerine dikkati çekerek, "Dünya pazarlarına üreten, rekabetçi bir ülke olmak için mutlaka üretimi ve ihracatı önceleyen güçlü bir destek mekanizmasına sahip olmamız gerekiyor. İhracatı her aşamasında kuvvetle destekleyen bir mekanizma, üretimimizin niteliğini artırır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ihracatını geliştirmesi yolunda Türk Eximbank'ın katkısının önemine işaret eden Ardıç, "Geçen sene kurulan İGE AŞ ile teminat gücü olmayan firmalara ulaşma çabanız çok gerekli ve kıymetli bir gelişmedir. Bunun yanında, ihracatçı sanayiciler olarak Türk Eximbank'tan bazı beklentilerimiz var. Bunların başında, vadeleri daha uzun, vadenin ilk kısmı ödemesiz olan ve tabii ki faiz oranları daha düşük olan kredilere ihtiyacımız var. Bürokratik işlemlerin sadeleştirilmesi, krediye erişim süresinin kısaltılması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ardıç, büyük işletmelerin yanında on binlerce KOBİ'ye destek sunabilecek bir güce ulaşılması gerektiğini vurgulayarak, "İGE AŞ'nin kaynaklarının genişletilmesi ve çok daha fazla firmanın kredilere erişebilir hale gelmesi çok önemli. Türk Eximbank'ın kredi değerlendirmesi aşamasında, firmaların teminat güçlerinde daha esnek yaklaşması, böylece biraz daha tabana yayılan bir dağıtımı benimsemesi de oldukça gerekli." dedi.

Gidilecek uzun bir yolumuz var

Ankara'da sanayi üretimi ve ihracat hacminin istikrarlı şekilde yükseldiğini belirten Ardıç, şunları kaydetti:

"Ankara, ihracatın kilogram değerini son on yılda yaklaşık yüzde 14 artırmıştır. İhracatta payı en yüksek olan sektörlere baktığımızda, makine ve teçhizat, fabrikasyon metal ürünleri, kimyasalların ve kimyasal ürünlerin, elektrikli teçhizat, motorlu kara taşıtı, diğer ulaşım araçlarının, bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı gibi katma değeri yüksek sektörlerin ilimizde baş sıralarda olduğunu görüyoruz.

Ankara, orta yüksek ve yüksek teknolojili üretimde ülkemizin ortalamasının üstünde bulunan payıyla kendisine sağlanan kredileri etkin kullandığını ortaya koyuyor. Belirtmek isterim ki devletimizin destekleriyle beraber daha yapılacak çok işimiz, gidilecek uzun bir yolumuz var. Ülkemiz için ihracatın desteklenmesi son derece önemli. Bu sebeple Türk Eximbank ekonomimiz içinde oldukça kıymetli bir kuruluş. Hedefleri oldukça yüksek olan Eximbank'ın kaynaklarının genişletilmesi ve kredilerin daha fazla sayıda firmaya kullandırılması ülkemize çok fayda sağlayacaktır."

Başvuru işlemleri kısaltılıyor

Türk Eximbank İç Anadolu Bölge Müdürü Funda Baydar Yazan da banka olarak daha fazla KOBİ'ye ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Bankanın aktif çalışılan ihracatçı firma sayısının 15 bin 500 olduğunu, yıl sonunda bu sayının 16 bini geçmesini hedeflediklerini dile getiren Yazan, "Banka olarak hem sigorta hem kredi desteğini aynı çatı altında veriyoruz. Sigorta faaliyetlerinde hacmimizi artırmış durumdayız. Geçen yıl 19,6 milyar dolarlık kredi ve 25,4 milyar dolarlık sigorta faaliyeti olmak üzere toplam 45 milyar dolarlık destek hacmine ulaştık." diye konuştu.

Böylece ülke ihracatının yüzde 18'ini finanse ettiklerini belirten Yazan, banka olarak kredi ve desteklere başvuru süreçleriyle bilgi ve belge işlemlerini kısaltmaya çalıştıklarını ifade etti.

Türk Eximbank'tan kullanılan kredilerde kefaletin İGE AŞ'den temin edilebildiğini dile getiren Yazan, İGE AŞ kefaletinin, Merkez Bankasının reeskont ve Türk Eximbank'ın Türk lirası kredileri için geçerli olduğunu söyledi.

Yazan, Türk Eximbank ve diğer bankaların yurt dışından temin ettiği fonlarda artık "sürdürülebilirlik" koşullarının önem taşıdığına dikkati çekerek, "Bunların denetimlerinin yapılmasıyla ilgili belli bir süreç gerekiyor, bu sebeple bunlara alışmamız gerekiyor. Kredilere daha çabuk ulaşmanız için bu belgelerin sağlanması ya da fiziki düzenlemelerin imalathanelerde bir an önce yapılmasında fayda var." dedi.

Türk Eximbank yetkilileri, toplantıda, banka kredileri ile ihracat alacak sigortası gibi uygulamalar konusunda sunum yaptı.