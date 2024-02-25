ASO-TÜBİTAK çözüm ortaklığıyla işletmelere yeşil dönüşüm desteği

ANKARA (EKONOMİ)

Ankara Sanayi Odası (ASO), yeşil dönüşüm sürecinde TÜBİTAK’ın “Çözüm Ortağı” seçildi. Bu kapsamda ASO işletmelerin teknik destek ve danışmanlık ihtiyacını karşılayacak. KOBİ’lerin alacağı bu hizmetin maliyetinin yüzde 90’ı TÜBİTAK tarafından karşılanacak.

ASO’dan yapılan açıklamada, Başkent sanayinin yeşil dönüşümü için önemli bir adım atıldığı belirtildi. ASO, Türkiye Yeşil Sanayi Projesi çerçevesinde TÜBİTAK 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programı Çözüm Ortağı seçildi. KOBİ'lere yeşil dönüşüme uyum süreci analizi, mevcut problemlerin tespiti ve çözüm yaklaşımlarını içeren danışmanlık desteği ASO tarafından sağlanacak. KOBİ’lerin alacağı hizmet maliyetinin yüzde 90’ı hibe destek olarak TÜBİTAK tarafından karşılanacak.

ASO’nun Ankara’daki KOBİ’lerin yeşil dönüşüm sürecindeki yol haritalarını belirleyerek köprü rolü üstleneceğini belirten ASO Başkanı Seyit Ardıç, yeşil dönüşüm odağında firmalara sağlanacak bu tür hizmetlerin ihracatçı ve rekabetçi olan Türkiye sanayisinin gelişmesi için önemli olduğunu kaydetti.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının firmalara çevreyi koruma sorumluluğu yanı sıra maddi yükümlülükler de getireceğini ifade eden Seyit Ardıç, “Firmalarımızın sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümü odağına alan bir yaklaşımı benimsemesi, uluslararası rekabetçiliğimizin korunması ve geliştirilmesi adına kritik derecede önemlidir. Ankara Sanayi Odası olarak, gerekli hazırlığı yapabilmeleri için Çözüm Ortağı rolümüz ile firmalarımızın yanında olacağız.” diye konuştu.

TÜBİTAK ile dijital ve yeşil dönüşüm sürecinde sanayicilere daha etkin destek sağlamak amacıyla 2023 yılı Aralık ayında protokol imzalandığının altını çizen Seyit Ardıç, “Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programı kapsamında da birlikte çalışarak firmaları yönlendirmeye devam edeceğiz. Bu destek ile yeşil ve inovatif teknolojiler için danışmanlık, kapasite ve durum analizi, yol haritası ve proje hazırlamada KOBİ’lere hizmet sağlayacağız. Bu projelerle KOBİ’lerimiz TÜBİTAK ve KOSGEB’den yüksek miktarda finansman desteklerine ulaşacaklar” dedi.