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ATM'lerde yeni dönem: Para çekme limitleri değişiyor

Kurban bayramı öncesinde artacak nakit ihtiyacı nedeniyle yeni mağduriyetlerin ortaya çıkmaması için harekete geçildi. İki bayram arasında ATM limitlerinde güncellemeye gidilecek.

Haber Merkezi
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ATM'lerde yeni dönem: Para çekme limitleri değişiyor
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Yıl içerisinde artan fiyatlarla birlikte nakit para kullanımının azalması bankaların da bu alanda yeni bir güncellemeye gitmesini zorunlu hale getirdi. 

Fiyatların artması nedeniyle günlük para çekme limitinin yetersiz olduğunu belirten vatandaşlar, bankaların belirlediği sınırın üzerine çıkmaları halinde ise yüklü komisyon kesintileriyle karşılaşıyor. 

Sözcü'den Mustafa Balcı'nın haberine göre özellikle haziran ayında başlayacak Kurban Bayramı öncesi milyonlarca vatandaşın kurbanlık alışverişine çıkacak olması ve bu alışverişlerin büyük bölümünün nakit para üzerinden dolaşıma girmesi, para çekme limitlerinin artırılması için hazırlıklara hız verilmesine neden oldu. 

Halihazırda birçok özel banka, günlük kartlı para çekme limitini 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında sınırlarken, değişiklik sonrası limitlerin 15 bin ve 20 bin TL seviyesine yükselmesi planlanmakta. QR kod aracılığıyla yapılan para çekme limitlerinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. 

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Ekonomi
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