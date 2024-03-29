ATO Başkanı Baran: Faiz seviyesi yatırım ve üretimi elverişsiz hale getirdi

ANKARA (EKONOMİ)

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yüksek enflasyon kaynaklı sıkıntıları iş dünyası dahil tüm toplumun çektiğini belirtirken, enflasyonla mücadelede başarıya ulaşma dışında bir yol olmadığını söyledi.

ATO Mart ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Baran, pandemiden sonra küresel ekonomide dengelerin yerine oturmadığını, dünyadaki gelişmelerin etkisiyle enflasyon ortamının gelir gider dengesini bozduğunu bildirdi.

Deprem felaketine rağmen Türkiye’nin 2023’te yüzde 4,5 büyümesinin çok kıymetli olduğunun altını çizen Baran, Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele sürecinde yüzde 50’ye yükselttiği faizin yatırım ve üretim koşullarını elverişsiz hale getirdiğini belirtti.

Bu sürecin geçici olduğunu ve ekonomi yönetimin politikalarının yılın ikinci yarısından itibaren daha net görüleceğini ifade eden Gürsel Baran, “Enflasyonla mücadelede başarıya ulaşacağız. Başka yolu yok” dedi.

“İş dünyası olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız”

Enflasyonun bir canavar gibi hem bireysel, hem de toplumsal ciddi zararlar verdiğine değinen Baran, “Bir yandan alım gücünü düşürürken diğer yandan işletmelerin ticaretini, karını, gelirini, üretim kabiliyetini olumsuz etkiliyor. İş dünyası olarak enflasyon ile mücadele sürecinde üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diye konuştu.

Bu dönemde mücadelenin temel taşının yerli milli üretim ve ihracat gücünü korumak olduğuna vurgu yapan Gürsel Baran, “Ticaret Bakanlığımız bir yandan Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’ni güncelleme konusunda çalışmalar yürütüyor. Diğer yandan, Türkiye’nin önemli ihracat pazarlarından biri olan İngiltere ile ekonomi ve ticaret alanında ilişkileri daha ileriye taşımak için kapsamlı ve modern bir serbest ticaret anlaşması hayata geçirmek üzere müzakerelerini sürdürüyor. Her iki çalışmanın da sonuçlarını çok zaman geçmeden hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Almanya’da gerçekleştirilen fuarlardaki izlenimlerini paylaşan Baran, Avrupa Birliği’nin bel kemiğini oluşturan ülkelerden bir sanayi devi olan Almanya’nın da dünyadaki gelişmelerden etkilendiğini belirtti.