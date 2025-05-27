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Avrupa, ABD ile ticaret görüşmelerini hızlandırma kararı aldı

Avrupa Birliği, transatlantik ticaret savaşını önlemek için ABD ile müzakereleri hızlandırmayı kabul ettiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Avrupa, ABD ile ticaret görüşmelerini hızlandırma kararı aldı
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Bloomberg'in haberine göre Avrupa Birliği, transatlantik ticaret savaşını önlemek için ABD ile müzakereleri hızlandırmayı kabul ettiğini açıkladı ve daha dostane bir yaklaşımın sinyallerini verdi.

Avrupa Komisyonu sözcüsü Paula Pinho, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yapmasının ardından pazartesi gazetecilere yaptığı açıklamada,

Avrupa Birliği, transatlantik ticaret savaşını önlemek için ABD ile müzakereleri hızlandırmayı kabul ettiğini açıkladı ve daha dostane bir yaklaşımın sinyallerini verdi.

“Müzakereler için yeni bir ivme kazanıldı”

Avrupa Komisyonu sözcüsü Paula Pinho, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yapmasının ardından pazartesi gazetecilere yaptığı açıklamada, “Müzakereler için yeni bir ivme kazanıldı” dedi.

Pinho ticaret müzakerelerini hızlandırmak ve yakın temas içinde kalmak konusunda iki liderin anlaştığını kaydetti. Bugüne kadar iki tarafın yaptığı görüşmede çok sayıda sorun gündeme gelmiş ancak çözüme varılamamıştı.

Avrupalılar, ABD’nin ne istediğinin ve hatta ABD başkanını kimin temsil ettiğinin net olmadığını belirtirken ABD ise açılan davalar ve uygulanan düzenlemelerle şirketlerinin haksız bir şekilde hedef alındığını savunmuştu.

Trump, daha fazla müzakereye olanak sağlamak için AB’ye %50 gümrük vergisi uygulamaya başlama tarihini bir aydan fazla uzatarak 9 Temmuz’a ertelemişti.” dedi.

Pinho ticaret müzakerelerini hızlandırmak ve yakın temas içinde kalmak konusunda iki liderin anlaştığını kaydetti. Bugüne kadar iki tarafın yaptığı görüşmede çok sayıda sorun gündeme gelmiş ancak çözüme varılamamıştı.

Avrupalılar, ABD’nin ne istediğinin ve hatta ABD başkanını kimin temsil ettiğinin net olmadığını belirtirken ABD ise açılan davalar ve uygulanan düzenlemelerle şirketlerinin haksız bir şekilde hedef alındığını savunmuştu.

Trump, daha fazla müzakereye olanak sağlamak için AB’ye %50 gümrük vergisi uygulamaya başlama tarihini bir aydan fazla uzatarak 9 Temmuz’a ertelemişti.

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