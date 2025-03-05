Avrupa Birliği'nden Ürdün'e 500 milyon Euro kredi
Avrupa Birliği (AB), Ürdün'ün finansman ihtiyacını karşılamak için 500 milyon Euro'luk kredi sağlayacağını duyurdu.
AB Konseyi, Ürdün'e 500 milyon Euro'luk ilave AB yardımı sağlanmasına ilişkin paket konusunda üye ülkelerin ortak pozisyon belirlediğini ve bu konuda Avrupa Parlamentosu (AP) ile müzakerelere başlanacağını açıkladı.
Açıklamada, AB'nin Ürdün'e 500 milyon Euro uzun vadeli krediyi 3 taksit halinde göndereceği kaydedildi.
AB yardımının, Ürdün'ün ekonomik istikrarını güçlendireceği, artan iç ve dış zorluklar karşısında ülkenin devam eden reform gündemini destekleyeceği belirtilen açıklamada, kaynağın Ürdün'ün dış finansman ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olacağına işaret edildi.
Destek bu aşamadan sonra AP ve üye ülkelerin resmi onayının ardından yürürlüğe girecek.
Yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabilen AB, bu kapsamda, sermaye piyasalarından uygun koşullar ile borçlanıyor.
Söz konusu krediler ihtiyaç duyan ülkeye veriliyor. Alınan fonlar, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.