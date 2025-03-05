Paket başı 8 TL zam geldi! Ozan Bingöl hesapladı: Bir paket sigaranın ne kadarı vergi?

METİN MERCAN

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yılbaşında yayımladığı düzenlemeyle, yeni ÖTV oranlarına göre artış oranı yüzde 7,56 olarak belirlenmişti. Bu artışla birlikte, sigaradan alınan 1,7026 liralık asgari maktu vergi, yaklaşık 13 kuruşluk bir artışla 1 lira 8312 kuruşa yükselmişti.

Bir önceki düzenleme ise Eylül 2024’te yapılmıştı. Düzenlemeyle sigarada nispi vergi oranı yüzde 53,5'e indirilirken, maktu (sabit) vergi tutarı ise 7,80 TL'ye yükseltilmişti.

Vergileme rejiminden kaynaklı olarak bu 8 liralık zammın yaklaşık 6,5 lirası vergiye dönüşmektedir. Bu nedenle sigaradaki fiyat artışı, küçük bir zam soslu vergi artışı anlamına gelmektedir.

Bu ay paket başı 8 TL zam geldi

Mart ayında ilk sigara zammı JTI grubuna geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, paket başına 8 TL zam geldiğini ifade etti. Gelen zamla JTI grubun en pahalı sigarası 91 TL olurken en ucuzu ise 75 TL olarak raflarda yerini aldı

JTI grubuna gelen zamdan sonra bir zam da Esse grubuna geldi. Yeni fiyatlara göre Esse grubundaki en ucuz sigara 70 TL olurken en pahalı sigara ise 90 TL'ye yükseldi.

Captain Black grubu ise mart ayında zam yapmama kararı aldı.

Bingöl hesapladı: Bir paket sigaranın ne kadarı vergi?

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, sigaraya gelen zamların ardından bir paket sigaranın ne kadarının vergi olduğu hesapladı.

Bingöl, 80 liraya satılan bir paket sigaranın yüzde 80,66’sı vergilerden oluştuğunu, yüzde 19,35'nin ise üretici, dağıtıcı ve bayi paylarından belirterek "Yani 80 liraya satılan bir paket sigaranın 64 lira 52 kuruşu ÖTV ve KDV’dir. Yani 20 dal sigaranın 16 dalı vergidir." ifadelerini kullandı.

Ortalama 80 TL olarak bir sigaranın vergisiz fiyatı 15,8 TL.

Geçen sene durum nasıldı?

Bingöl, 5 Nisan 2024 tarihinde yaptığı hesaplamada ortalama 60 liraya satılan bir paket sigarada vergi yükünün yaklaşık yüzde 80 civarında olduğunu belirtip "60 liralık bir paket sigaranın ortalama 48 lirası vergi, geri kalan 12 lira ise üretici maliyeti, dağıtım gideri, satıcı kârı gibi unsurlardır. Yani bir paketteki 20 dalın 16 dalı vergidir." demişti.

Sigara vergileri, şirket vergilerini dörde katladı

Ocak ayında tütünden alınan ÖTV tutarı 34.5 milyar TL olurken, vergi gelirlerinin yüzde 4.37’sini oluşturdu. Buna göre tütün ürünlerinden alınan ÖTV tutarı (34.5 milyar TL) şirketlerin ödediği kurumlar vergisini (8 milyar TL) dört katladı. Sigara kullananlar ocak ayında şirketlerden yüzde 331 daha fazla vergi ödedi.