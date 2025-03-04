Sigaraya zam geldi! Yeni güncelleme ile paketi 8 lira arttı
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına yeni zammı duyurdu. Dündar, bir sigara grubunun ilk zammı açıkladığını duyurarak, 8 TL’lik artış yapıldığını bildirdi.
Yeni yılda yapılan sigara zamlarına mart ayı ile birlikte bir yenisi daha eklendi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna 8 TL’lik artış yapıldığını duyurdu. Dündar, "İlk zam JTİ gurubundan" diyerek artışı duyurdu.
En pahalı sigara 91 lira oldu
Grubun en düşük sigara fiyatı gelen zamla birlikte 75 TL’ye çıkarken, en pahalı sigarası da 91 lira oldu.
"8-9 tl arası zam geçişi oldu"
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş da sigaralara 8-9 tl arası zam geçişi olduğunu duyurdu.