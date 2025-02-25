Sağlık Bakanlığı tütünle mücadelede dizi yapımcılarıyla iş birliğine gidiyor

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Muhammed Atak, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla yeni dönemde, "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli" kapsamında çalışmalarına hız verildiğini belirtti.

Bu yeni dönemde, koruyucu sağlık hizmetlerini ön plana çıkarmak istediklerini vurgulayan Atak, tütünle mücadelede toplumun bütün paydaşlarını sürece dahil etmenin önemine değindi.

Atak, sigara ve diğer tütün ürünleriyle etkin bir şekilde mücadele edebilmek için sadece yasa ve düzenlemelerle değil, toplumsal farkındalığın artırılmasıyla da hareket edilmesi gerektiğini belirterek, "Tütünle mücadelede toplumun bütün bireylerini bu sürecin bir parçası haline getirmek istiyoruz. Ancak bu şekilde uzun vadede başarılı olabiliriz." dedi.

Tütünle mücadelede medyanın ve sanat dünyasının rolünün önemine dikkati çeken Atak, "Dizi ve filmlerde sigara kullanımını özendiren sahnelerin azaltılmasını, bunun yerine tütün bağımlılığının zararlarına dair bilinçlendirici mesajlar verilmesini bekliyoruz. Yapımcıları da bu konuda bizimle birlikte sağlık elçisi olmaya davet ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Atak, Sağlık Bakanlığının tütünle mücadele noktasında vatandaşların aktif katılımını sağlayan denetim mekanizmaları da geliştirdiklerini, bu kapsamda Alo 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi ve Yeşil Dedektör uygulamasının tütünle mücadelede vatandaşların etkin bir rol üstlenmesine katkı sunacağına inandığını ifade etti.

Elektronik sigarayla mücadelede yeni denetim mekanizmaları devrede

Genel Müdür Atak, elektronik sigaranın geleneksel sigaralardan daha tehlikeli olduğunu vurgulayarak, "Elektronik sigaraların zararlı yeni nesil tütün ürünleri oldukları, nikotin bağımlılığını artırdığı ve gençler arasında diğer tütün ürünlerinin de yayılmasını hızlandırdığı bilimsel olarak kanıtlanmış durumda." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çapraz denetim mekanizmaları oluşturularak, sigara ve tütün ürünlerinin yasa dışı satışıyla daha etkin mücadele edileceğini belirten Atak, "Denetim mekanizmalarını güçlendiriyoruz. E-sigaranın yasa dışı satışını ve kapalı alanlarda tütün kullanımını çapraz denetimlerle de azaltmayı hedefliyoruz." dedi.

Sağlık Okuryazarlığı Eylem Planı ile tütünle mücadelede yeni adımlar

Sağlık Bakanlığı, yeni dönemde tütünle mücadelede geleneksel ve dijital medya alanlarında farkındalık kampanyalarını artırmayı da hedefliyor.

Bu kapsamda, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, halkın doğru bilgiye erişimini artırmak ve sağlıkla ilgili bilinç düzeyini yükseltmek amacıyla "Sağlık Okuryazarlığı Eylem Planı"nı hayata geçiriyor.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Atak, bu kapsamda, tütünle mücadelede etkin bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini de artırarak bireylerin daha bilinçli kararlar almasını sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Tütünle mücadelede yeni dönemde atılacak adımlar

Sağlık Bakanlığı, tütünle mücadelede geleneksel ve dijital medya alanlarında da farkındalık kampanyalarını artıracak.

Atak, bu konuda yürütülecek medya kampanyalarıyla toplumun her kesimine ulaşmayı planladıklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Dizi ve film yapımcılarıyla işbirliği yaparak tütün kullanımının özendirici unsurları azaltılacak. Gençlere ve çocuklara yönelik özel programlar geliştirilecek. Sosyal medya platformlarında etkili görsel ve videolarla bilinçlendirme kampanyaları düzenlenecek. Sağlık merkezlerindeki ekranlar aracılığıyla tütünün zararlarına dair anlık mesajlar paylaşılacak. Sağlık okuryazarlığı eylem planı hayata geçirilecek. Bilboardlar, metro ve tramvaylarda tütün karşıtı mesajlar yer alacak. Sağlık profesyonelleri ve STK'lerle ortak çalışmalar yürütülecek. Kamu spotlarıyla toplumun her kesimine ulaşılacak."

Atak, tütün endüstrisinin reklam ve pazarlama yöntemleriyle toplumu etkilediğini ve bununla başa çıkabilmek için daha aktif bir iletişim stratejisi izleyeceklerini belirterek, "Tütünle mücadelede toplumun bütün kesimlerini yanımıza alarak süreci daha etkin hale getirmek istiyoruz. Yapımcıları, medya temsilcilerini ve toplumun her ferdini bu mücadelede bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.