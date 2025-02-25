Almanya, Türkiye üretimi Dubai çikolataları için toplatma kararı aldı

Alman hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre, 100 gram paketlerde satılan bu çikolataların etiketlerinde yer almayan susam içermesi ve bu durumun alerji riski taşıması nedeniyle piyasadan geri çağırma kararı alındı.

Gıda Bülteni'nin aktardığına göre, açıklamada, susamın potansiyel olarak ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabileceği, bu reaksiyonların ciltte kızarıklık, kurdeşen ve nefes darlığı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi. Susam alerjisi olan bireylerin ürünü tüketmemeleri ve sağlık kontrolü için doktora başvurmaları önerildi.

Alman yetkililer, tüketicilere çikolataları, satın aldıkları mağazalara fatura ibraz etmeksizin iade edebilecekleri bilgisini verdi.

İade işlemi sonrasında tüketicilerin ödedikleri ücretin tamamının geri ödeneceği duyuruldu. Geri çağırma kararının detayları, hem fiziksel satış noktalarında hem de "candy2go" adlı e-ticaret platformunda yayınlandı.