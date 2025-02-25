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Yüksek aidatlardan bıkan vatandaş çareyi taşınmakta buldu

Site ve apartman aidatlarındaki yüksek artış oranı, ev sahiplerini ve kiracıları olumsuz etkiliyor. Aidatlar bazı bölgelerde 65 bin liraya kadar çıkarken, birçok kişi bu rakamlardan dolayı taşınmak durumunda kalıyor.

Haber Merkezi
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Yüksek aidatlardan bıkan vatandaş çareyi taşınmakta buldu
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İstanbul'da bin 100 liraya da aidat var, 65 bin liraya da... Ev aidatları taşındıracak kadar zamlandı.  İstanbul'da ortalama aidat artışı yüzde 50 olurken bazı yerlerde bu oran yüzde 100'e kadar çıktı. 

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Avukat İbrahim Güllü, "İstanbul'da aidat ortalama tutarı yaklaşık 2 bin 400 lira, ilçelere göre ortalama rakamlar ise Beşiktaş'ta 5 bin 750, Şişli'de 4 bin 800 lira, Kadıköy'de 4 bin 400 lira, Çatalca'da bin 100 lira, Silivri-Sultangazi-Arnavutköy gibi yerlerde ise bin 250 lira civarında.

Beykoz-Beşiktaş gibi ilçelerin bazı noktalarında özellikle villalardan oluşan sitelerde ise bu aidat rakamları 65 bin liralara kadar çıkıyor" ifadelerini kullandı.

NTV'de yer alan habere göre, eskiden konutların sadece kira ya da satılık bedeline bakılırken artık aidat bedeli de önemli bir ölçü haline geldi. Aidat ödenmemesini fırsat bilen ev sahipleri de kiracısını tahliye etmek için artık bu yöntemi seçiyor.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Avukat İbrahim Güllü, ev sahiplerinin veya kiracıların yüksek aidat zamlarına karşı ne yapmaları gerektiğini de söyledi. Güllü, "Toplantılarda belirlenecek yüksek aidatlara karşı itirazlarını yazılı olarak bildirmeli ve toplantı tutanağına itiraz şerhi koymalıdır" dedi.

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