Avrupa borsaları 2018'den beri en kötü yıllık performansı gösterdi

Avrupa borsaları, Çin'de artan COVID-19 vakalarının küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişeleri artırmasıyla yılın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,27 azalarak 424,89 puana indi. Stoxx Europe 600’un bu yıl yüzde 12,76 düşmesi dikkati çekti. Bu da endeksin 2018'deki yıllık yüzde 13,24'lük düşüşten bu yana en kötü performansı olarak kayıtlara geçti.

Sanayi şirketleri ve bankalar endeks üzerinde baskı oluştururken, teknoloji şirketlerinin hisseleri bugünkü satışlarla ortalama yüzde 1,90 üzerinde düşüş gösterdi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,52 azalışla 6.473,76 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,05 düşüşle 13.923,13 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,81 kayıpla 7.451,74 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,45 değer kaybederek 23.706,96 puana düştü.

Euro/Dolar paritesi ise TSİ 19.52 itibarıyla yüzde 0,005 artarak 1,071seviyelerinde işlem gördü.

2018'den bu yana en kötü yıllık performans

Avrupa borsaları, Rusya-Ukrayna savaşı, yüksek enflasyon ve sıkılaşan para politikasının dünya genelinde kripto gibi riskli varlıkları baskı altına almasıyla 2018'den bu yana en kötü yılını tamamladı.

Teknoloji hisseleri, büyük merkez bankalarının küresel olarak faiz oranlarını artırmasıyla ortalama yüzde 28 düşüşle bu yıl en kötü performans gösteren sektörler arasında yer aldı.

Enerji şirketlerinin hisselerinin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle arzın kısıtlı olması dolayısıyla ham petrol fiyatlarının artmasıyla bu yılki düşüş eğilimini tersine çevirmesi dikkati çekti. Küresel ekonomi, 2022’ye Çin'deki sıkı COVID-19 kısıtlamaları ve arz darboğazlarıyla artan enflasyon baskısıyla girmişti.

Dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı ülkeleri arasında yer alan Rusya ile Ukrayna’nın şubatta savaşmaya başlaması ve ardından Batılı ülkelerin Moskova’ya karşı kapsamlı yaptırımları, gıda ve enerji fiyatlarını hızla yükseltti. Bu da enflasyon üzerindeki baskıyı artırdı ve birçok büyük ekonomide enflasyonun on yılların en yüksek seviyelerine çıkmasına sebep oldu.

Yatırımcılar, yeni yıla endişeyle bakıyor

Şirketler ve tüketiciler için yükselen enerji faturalarından kaynaklanan yaşam maliyeti krizi, sonunda ekonomik faaliyetler üzerinde baskı oluşturmaya başlarken, ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi büyük merkez bankaları enflasyonu kontrol altına almak için ana faiz oranlarında agresif artışlarla para politikasını sıkılaştırmak zorunda kaldı.

Talebi düşürüp enflasyonu kontrol altına almaya yönelik bu çabalar, zaten COVID-19 sonrası toparlanmaya çalışan ekonomiler üzerinde ağır bir yük oluşturdu.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi ve Çin'in üç yıllık sıkı COVID-19 önlemlerini gevşeterek ekonomisini yeniden açma sürecinde olmasıyla yatırımcıların 2023’e biraz endişeyle baktığını belirtiyor.