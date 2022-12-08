Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandı
Avrupa borsaları, yatırımcıların küresel ekonominin durumuna ve enflasyona ilişkin endişelerinin artarak devam etmesiyle günü Almanya hariç düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,17 değer kaybederek, 443,29 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 düşerek 7.472,17 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 değer kaybıyla 6.647,31 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,14 gerileyerek 24.207,42 puana indi.
Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,02 artarak 14.264,56 puana çıktı.
Euro/dolar paritesi TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,42 değer kazanarak 1,055 seviyelerinden işlem gördü.