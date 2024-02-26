Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandı
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü Almanya hariç düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,37 değer kaybederek 495,43 puana indi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 gerileyerek 7.684,3 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 değer kaybıyla 7.929,82 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,44 azalarak 32.557,81 puana düştü. Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,02 artarak 17.423,23 puana çıktı.
Euro/dolar paritesi TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,29 değer kazanarak 1,085 seviyelerinden işlem gördü.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonda düşüş sürecinin devam etmesini beklediklerini söyledi.