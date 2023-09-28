Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Almanya’da ağustosta yüzde 6,1 olan yıllık enflasyon eylülde yüzde 4,5 seviyesine gerileyerek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından beri en düşük seviyeyi gördü.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına dair beklentiler günden güne artarken, ABD Kongresinde de bütçe üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde hükümetin kapanma olasılığına ilişkin artan endişeler, pay piyasalarında risk iştahını törpüleyen başlıca etkenler olarak öne çıkıyor.

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,1 ile beklentilere paralel büyüme kaydetti. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Eylül ile biten haftada 204 bine çıkmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,36 artışla 448,50 puana ulaştı.

Birleşik Krallık'ta FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 artarak 7.601,85 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 değer kazanarak 7.116,24 puana yükseldi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,70’lik artışla 15.323,50 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,54’lük yükselişle 28.163,03 puandan kapandı.

Euro/dolar paritesi ise TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,66 artışla 1,057 seviyelerinde seyrediyor.