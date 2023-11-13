Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,75 yükselerek, 446,62 puandan günü tamamladı. Stoxx 600 Seyahat ve Eğlence Endeksinin günü yüzde 1,52 değer kazanarak kapatması dikkati çekti.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,60 artarak 7,087,06 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,48 değer kazanarak 28.925,26 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 40 endeksi günü yüzde 0,73 yükselişle 15.345, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,89 artışla 7.425,83 seviyesinden kapandı.

Alman basınında, Alman hükümetinin şirketin sipariş defterini korumak için 7,5 milyar euro garanti sağlayacağına yönelik haberlerin ardından Siemens Energy'nin hisseleri bugün yüzde 6’dan fazla değer kazandı.

Euro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.25 itibarıyla yüzde 0,16’lık azalışla 1,07 seviyelerinden işlem gördü.

Analistler, küresel piyasalarda merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının sürdüğünü belirttirken Fed'in para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucu için yarın açıklanacak enflasyon verilerinin, yatırımcıların odağında olduğunu aktardı.

Enflasyon oranının düşmesi halinde bunun Fed’in yılın son toplantısının yapılacağı 13 Aralık'ta faiz oranlarında duraklama yapacağı anlamına geleceğini vurgulandı.

Küresel piyasalarda yatırımcılar, bu hafta ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, yaklaşık bir yıldaki ilk yüz yüze görüşmesini de yakında takip edecek.

Biden'ın, Şi ile 15 Kasım'da gerçekleşmesi planlanan Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde bir araya gelmesi bekleniyor.

Analistler, küresel yatırımcıların aynı zamanda uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'nin "Aaa" olan kredi notunu teyit ederken durağan olan not görünümünü "negatif" olarak revize etmesi kararının ardından ABD hükümetinin, mali gücüne yönelik riskleri de yakından izlediklerini ifade etti.