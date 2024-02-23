Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,43 artışla 497,25 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 artarak 7.706,28, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,28 değer kazanarak 17.419,33, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 yükselerek 7.966,68 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,07 artışla 32.700,92 puan oldu.

Stoxx 600 endeksi, ekonomik toparlanma beklentilerinin artmasıyla tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapandı.

Almanya ekonomisi, 2023'ün son çeyreğinde, yüksek enflasyonun hane halkının satın alma gücünü azaltmasının etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 daraldı.

Almanya'da geçen ay 85,2 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şubatta 85,5 puana yükseldi.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Euro Bölgesi'ndeki tüketiciler, kısa vadede geçen yıla göre daha yüksek enflasyon bekliyor.