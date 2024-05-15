Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,60 artışla 524,78 puana çıktı. Kamu hizmetleri şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 1,67 değer kazanırken, çoğu sektör pozitif bölgede yer aldı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 değer kazanarak 8.445,8 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,85 yükselerek 18.875,35 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 artarak 8.239,99 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 40’ın gün içinde yaklaşık 18.893 puanla rekor seviyeye ulaşması dikkati çekti.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,61 artışla 35.366,2 puana yükseldi.

Bugün ABD’de nisan ayına ilişkin enflasyon verileri vardı. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine eylül ayında başlayabileceğine dair beklentilerin artmasıyla Avrupa pay piyasalarında pozitif bir seyir dikkati çekti.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilere paralel yükseldi.

Çekirdek TÜFE de nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,6 ile beklentilere paralel artış kaydetti. Çekirdek enflasyon martta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,8 olmuştu.

Analistler, ABD tüketici fiyatlarının nisanda beklenenden az artmasının enflasyonun ikinci çeyreğin başında yavaşlama eğilimine devam ettiğini gösterdiğini ve eylül ayı için faiz indirimi beklentilerini artırdığını belirtti.

Euro Bölgesi ekonomisi, ocak-mart döneminde önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 büyüme kaydederek teknik resesyondan çıktı.