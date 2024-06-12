Avrupa otomobil üreticilerinden Çin'e ek vergiye destek

AB Komisyonu, bugün Çin'de üretilen elektrikli otomobillere sağlanan sübvansiyonlar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında alınan geçici önlemleri açıkladı.

AB, Çinli yetkililerle yapılan görüşmelerde etkili bir çözüm sağlanamaması halinde 4 Temmuz'dan itibaren BYD'ye yüzde 17,4, Geely'e yüzde 20 ve SAIC'e yüzde 38,1 ek vergi getirecek. AB ile işbirliği yapan Çin'deki diğer elektrikli otomobil üreticilerini yüzde 21 vergiye tabi tutacak olan AB, işbirliği yapmayan diğer elektrikli otomobil üreticilerinden ise yüzde 38,1 ilave vergi tahsil edecek.

Karar, Avrupa'daki büyük otomobil üreticilerinden farklı tepkiler aldı.

Almanya'daki üreticiler genel olarak karara karşı çıkarken, diğer ülkeler ve üreticiler bu gelişmeyi olumlu karşıladı.

Merkezi Brüksel'de bulunan Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa'da küresel açıdan rekabetçi bir otomotiv endüstrisi yaratmak için serbest ve adil ticaretin şart olduğunu açıkladı.

Serbest ve adil ticaretin tüm rakipler için eşit bir oyun alanının garanti edilmesi anlamına geldiği belirtilen açıklamada, "Avrupa otomotiv sektörünün küresel anlamda rekabetçi olabilmesi için her şeyden önce ihtiyaç duyduğu şey, elektrikli ulaşıma yönelik sağlam bir endüstriyel stratejidir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, rekabetçi olunabilmesi için kritik malzemelere ve uygun fiyatlı enerjiye erişimin sağlanması gerektiği, tutarlı bir düzenleyici çerçeve, yeterli şarj ve hidrojen dolum altyapısı ve piyasa teşviklerinin önemine işaret edildi.

Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, "Küresel bir şirket olan Stellantis, dünya çapındaki ticaret ortamında serbest ve adil rekabete inanır ve dünyanın parçalanmasına katkıda bulunan önlemleri desteklemez." açıklamasında bulundu.

Stellantis'in her türlü senaryoya uyum sağlayacak bir şirket olduğuna işaret edilen açıklamada, Stellantis'in hissedarı olduğu Çinli Leapmotor ile olan stratejisini sürdüreceği belirtildi.

Fransız Otomobil Grubu PFA ise AB'nin dünyada en açık pazara sahip olduğunu ifade ederek, "Sektör hiçbir zaman eşit şartlara bu kadar ihtiyaç duymamıştı. Rekabet adil olmalı." açıklamasında bulundu.

Avrupa'nın 2035'ten itibaren tamamen elektrikli araçlara yöneleceği anımsatılan açıklamada, Avrupa'nın çıkarlarının rekabet karşıtı uygulamalara karşı savunulması gerektiği kaydedildi.

İspanya Otomobil Üreticileri Birliği (ANFAC) ise serbest rekabetin önemli olduğunu, ancak ticaretin eşit koşullar altında uluslararası mevzuata uygun biçimde yapılması gerektiğini açıkladı.

"Kurallara uymayan biri varsa bunun cezasını çekmesi gerekir." ifadesi kullanılan açıklamada, otomotivin İspanyol ekonomisine her yıl 18 milyar avrodan fazla gelir sağladığı, endüstrinin geleceğinin küresel ve açık bir pazarın hayatta kalmasına bağlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, AB'de elektrikli araç üretimini teşvik eden, yeni yatırımları çeken güçlü bir sanayi politikası geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Çin elektrikli otomobil üreticisi NIO ise "Artan gümrük vergilerinin elektrikli araçların normal küresel ticaretini engellemeye yönelik bir strateji olarak kullanılmasına şiddetle karşı çıkıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bu yaklaşımın çevre hedeflerine, emisyonların düşürülmesine ve sürdürülebilir kalkınmaya zarar verdiği ifade edilen açıklamada, korumacılığa rağmen müşterilere hizmet sunmaya ve Avrupa'daki yeni fırsatları keşfetmeye devam edileceği belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian da "Bu sübvansiyon karşıtı soruşturma korumacılığın tipik bir örneğidir." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara piyasa ekonomisi ilkelerine ve uluslararası ticaret kurallarına aykırı tarifeler getirdiğine işaret eden Jian, bu uygulamanın Çin-AB ekonomik ve ticari işbirliğine, küresel otomobil üretimine ve tedarik zincirinin istikrarına zarar verdiğini anlattı.

Jian, Çin'in meşru hak ve çıkarlarını sıkı biçimde korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını vurguladı.

Çin'den karara tepki

Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "AB Komisyonu, bir yanda yeşil kalkınmanın bayraktarlığını yaparken diğer yanda korumacılık sopasını sallıyor, ticari ve ekonomik meseleleri siyasileştirerek silah haline getiriyor." ifadesine yer verildi.

AB'nin sonraki süreçte atacağı adımların Çin tarafından yakından izleneceği belirtilen açıklamada, Çin şirketlerinin meşru haklarının ve çıkarlarının korunması için gereken tüm tedbirlerin kararlılıkla alınacağı vurgulandı.