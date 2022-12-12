Avrupa’nın en büyük yeraltı gaz deposu açılıyor

Mehmet KARA



Enerji arz güvenliğinin son derece kritik olduğu şu günlerde, Türkiye bu alanda dev bir yatırımı daha hizmete alıyor.

Topraklarından 7 doğal gaz boru hattının geçtiği, ikisi deniz olmak üzere 4 LNG tesisinin yer aldığı Türkiye’de, doğal gaz depolama kapasitesi de artırılıyor. Talebin zirve yaptığı dönemlerde devreye girmek üzere kurgulanan ve arz güvenliği için kritik öneme sahip depolama tesislerinden Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi’nin ilave kapasite yatırımı tamamlandı.

Türkiye’nin ilk gaz deposu

2007 yılında Türkiye’nin ilk yer altı doğal gaz depolama tesisi olarak faaliyete geçen Silivri projesi, yaklaşık 10 yıllık hizmetin ardından büyütüldü. Bu amaçla 18 kuyuda sondaj işlemi yapıldı, deniz üstüne iki platform kuruldu.

Tüketimin %8’ini karşılıyor

Genişletme çalışmaları ile Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin kapasitesi, 3,2 milyar metreküpten 4.6 milyar metreküpe yükseldi. Bu miktar, Türkiye’nin yıllık tüketiminin yaklaşık yüzde 8’ine karşılık geliyor.

Günlük arzın 4'te biri

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi’nden ulusal gaz boru şebekesine günlük gaz verme kapasitesi de yükseldi. Tesisler şebekeye bugüne kadar 28 milyon metreküp gaz basabilirken, bundan böyle günde 75 milyon metreküp gaz verebilir hale geldi. Bu miktar, Türkiye’nin günlük toplam ihtiyacının yaklaşık 4'te biri anlamına geliyor.

Enerjisini rüzgârdan alıyor

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin elektrik ihtiyacı ise yenilenebilir enerjiden karşılıyor. Tesisin içinde bulunan 4,2 megavat (MW) kurulu güce sahip rüzgar türbinin ürettiği elektrik. tesisin ihtiyacının tamamını karşılayabiliyor.

Cumhurbaşkanı açacak

Türkiye’nin en büyük gaz deposu unvanının yanında, Avrupa’nın yeraltındaki en büyük doğalgaz depolama tesisi özelliğine de sahip Silivri tesislerinin kapasite artırımı sonrası resmi açılışı 16 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Tesis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

Her iki tesis de yüzde 100 dolu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin doğal gaz depolarının doluluk oranının yüzde 100 olduğunu açıkladı. Dönmez, diğer tedarikçilerin sözlerini tutmaları halinde Türkiye’nin bu kışı doğalgaz arz sorunu yaşamadan atlatacağını ifade etmişti.

Tuz gölü doğalgaz deposu da genişliyor

Türkiye’nin Silivri dışındaki bir diğer doğalgaz depolama yatırımı da Tuzgölü’nün altında bulunuyor. Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi’ndeki genişleme çalışmaları da devam ediyor. Halen 1,2 milyar metreküp olan Tuz Gölü’ndeki deponun kapasitesi de 5,4 milyar metreküpe çıkacak. Çalışmaların iki yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. Tuz Gölü tesislerinin de yeni kapasitesiyle hizmete girmesi Türkiye’nin doğal gaz depolama kapasitesini 10 milyar metreküpe ulaştıracak.