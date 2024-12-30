Ayakkabı sektörü, çıkış yolunu e-ihracatta buldu

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Ayakkabı sektörü, e-ihracat alanında dikkat çekici bir büyümeye imza attı. 2022 yılında 90 milyon dolar seviyesinde olan sektörün e-ihracat gelirleri, 2023’te yüzde 59 artışla 143 milyon dolara, bu yılın ocak-ekim döneminde ise 262 milyon dolara ulaştı. Böylece sektörün e-ihracat geliri 2 yılda yüzde 191 artarken sektörün genel ihracat gelirlerinin içindeki payı da yüzde 26’ya ulaştı. Uzun yıllar fazla veren sektörün 2023’te 466 milyon dolar dış ticaret açığıyla karşı karşıya kalması sonrası e-ihracatta yaşanan bu gelişme umut verdi.

Gelişmede yerli markaların ulusal ve uluslararası pazaryerlerinde aktif hale gelmesinin etkili olduğunu belirten Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, yıl sonunda e-ihracatın 300 milyon dolara ulaşmasının beklendiğini kaydetti. Söz konusu rakamın geleneksel ihracatın yüzde 26’sına ulaştığına işaret eden İçten, “Özellikle Trendyol’un bu başarıda çok büyük payı var. Körfez’de Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’ın yanı sıra AB’de Romanya, Doğu’da ise Azerbaycan öne çıkıyor. Önümüzdeki dönemde bunun daha da gelişeceğini öngörüyoruz” dedi.

Dernek olarak Trendyol ile ortak müşteri temsilciliği kurarak bu alanın daha da büyümesi için çalışma yürüttüklerini anlatan İçten, “Daha fazla üyemizin sistemden yararlanmasını arzu ediyoruz. Geleneksel ihracatta klasik nedenlerle fiyat tutturamıyoruz, bu da pazar kaybetmemize yol açıyor. Ama e-ticarette önemli bir yol açıldı. Bunu da firmalarımız değerlendiriyorlar. Diğer yurtdışı pazaryerleri de buna dahil ancak rakamların yüzde 90’ı Trendyol üzerinden gerçekleşiyor. Önümüzdeki yıl e-ihracat gelirinin 500 milyon dolara yaklaşacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

2025 hedefi 500 milyon dolar

Küresel ayakkabı ihracatında e-ticaret, son dönemde offl ine satışa göre çok daha hızlı büyüyor. Çinli Pazar yerleri bu büyümede başı çekse de kalite odaklı üretimde Türkiye gibi ülkeler öne çıkıyor. Son verilere göre 165 milyar dolarlık dünya ayakkabı ihracatının yüzde 12’si e-ticaret kanalıyla gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin ayakkabı ihracatı ise TÜİK verilerine göre ocak-ekim döneminde 984 milyon dolar olarak gerçekleştirilirken, bunun içinde e-ihracatın payı 262 milyon dolar ile toplam ihracatın yüzde 26’sına ulaştı.

TASD’dan online pazaryeri projesi

Türkiye'nin rekabet gücünü yeniden kazanmasında E-ihracat yatırımlarının önemine işaret eden TASD Başkanı Berke İçten şu bilgileri paylaştı: "Dernek olarak bir pazaryeri platformu planımız var. Yurtdışı satış siteleri ile ilgili olarak yapmayı planlıyoruz. Çok fazla online satış yapan üyemiz var. Üreticilerimiz yurtdışı online Pazar yerleri ile tek tek uğraşmasın diye TASD altında yer alacak bir oluşum ile pazar yerine entegre olacağız.

Amazon, eBay, Zalando, Ozon ile Afrika'da Jumia ile dernek olarak anlaşıp, derneğin pazaryeri olarak yer alıp üyelerimizin orada satışlarını gerçekleştirebilecekleri bir projemiz var. 2025'te bunu devreye alacağız. Bakanlığın da vereceği destek ile bu platformu e-ihracat noktasında oturtmaya çalışacağız. Aymod.com'u da bir B2B pazaryerine dönüştürdük. 19-22 Mart tarihlerinde düzenlenecek AYMOD fuarı ile birlikte dijital platform da devreye girecek. Katılımcıların ürünleri orada sergilenecek. 10 binden fazla müşteri ile buluşacak. E-ihracattaki payımızı artırmak için daha fazla atılım yapacağız.