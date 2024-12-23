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TOBB'dan reel sektöre destek çağrısı: Ticari kredilerde kısıtlamalar kaldırılmalı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere emek yoğun sektörlere ek destek verilmesi gerektiğini belirterek "Reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı, ticari kredilere yönelik kısıtlamalar kaldırılmalıdır" açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
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TOBB'dan reel sektöre destek çağrısı: Ticari kredilerde kısıtlamalar kaldırılmalı
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, emek yoğun sektörlere ek destek çağrısı yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini korumalıyız.

Emek yoğun sektörler rekabet gücünü kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya. Artan maliyetler, üretim ve ihracatı olumsuz etkiliyor.

Başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere emek yoğun sektörlere ek destekler verilmeli.

Ekonomimizin daha güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde büyümesi için reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı, ticari kredilere yönelik kısıtlamalar kaldırılmalıdır."

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