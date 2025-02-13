Aylık getiri bir haftada eridi

ŞEBNEM TURHAN

Yabancı yatırımcıların geçen yıldan bu yana TL enstrümanlarda en iştahlı olduğu devlet tahvillerinde son dönemde satış havası hakim. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi, küresel gelişmelerin yabancı yatırımcıyı ürkütmesi tahvillerden çıkışı hızlandırdı. Gösterge tahvil faizleri yükselirken 2 yıllık gösterge tahvil faizi neredeyse yüzde 40’a dayandı, 10 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 28’in, 5 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 32’nin üzerine geldi.

Politika faiz indirimleri alımları arttırdı

Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine başlaması hem yerli hem de yabancı yatırımcıların devlet tahvillerine ilgisini arttırdı. Aralık 2024’te Para Politikası Kurulu toplantı öncesinde gösterge tahvil faizleri sert gerilerken yüzde 43,63’e kadar çıkan 2 yıllık gösterge tahvil oranı faiz indirimiyle önce yüzde 40 seviyesine geriledi ardından ocak ayında PPK toplantısında faiz indirimlerinin devamıyla yüzde 38,07’ye kadar geriledi. 5 yıllık gösterge tahvil faizi de aynı seyri izledi, aralık ayındaki PPK öncesinde yüzde 35,42 seviyesinde olan 5 yıllık gösterge tahvil faizi, politika faizi indirimiyle birlikte yüzde 32 seviyelerine ocak PPK’sında indirimin devam etmesiyle ise yüzde 30’un altına yüzde 29ş,95 seviyesine kadar geriledi. 10 yıllık gösterge tahvil faizi de aralık PPK’sı öncesinde yüzde 30,5 olan faiz oranı önce yüzde 30’un altına indi ocakta ise yüzde 26,7’le kadar düştü. Gösterge tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareket ise şubat başında açıklanan ocak ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesiyle başladı. Ardından ABD Başkanı Trump’ın hamleleri ile küresel piyasalarda yaşanan gerginlikler de tahvildeki hareketi etkiledi.

Enflasyonda beklentiyi aşan veri satışı tetikledi

Sipay Ödeme Hizmetleri Hazine Müdürü Eren Kuru, takip edildiği üzere, 2024 yılı boyunca 2 yıllık TL tahvilin belirli bir bant aralığında işlem gördüğünü hatırlatarak 10 yıllık tahvilin ise beklenen enflasyona göre kısa tarafa nazaran satıcılı performans gösterdiğini belirtti. 2024’ün son çeyreğinde ise enflasyon trend olarak düşüşte yer alırken, TCMB’de faiz indirim patikasını oluşturmaya başladığını söyleyen Kuru, “Yerli yatırımcı enflasyon ve patikaya göre TL tahvilde küçük küçük pozisyonlanmaya başladı. Arkasından yabancı yatırımcı TL tahvil üzerine pozitif raporlar yayımladı. Bununla birlikte 10 yıllık tahvilin getirisinde 500 baz puana kadar daralma gördük. Buraya kadar her şey güzel fiyatlandı. Ocak ayı enflasyon rakamları beklentinin üstüne gelmesiyle TL tahvilleri satıcılı seyir izledi” dedi. Kuru, 10 yıllık tahvil tarafının kabaca 210 baz puan yukarı doğru genişlediğini dile getirerek “Son bir aylık getirinin çoğu eridi diyebiliriz. Bu değer kaybı devam eder mi peki? Enflasyonun beklentilerden sapmasıyla bu fiyatlama devam eder ancak 2025 yılsonuna doğru beklentiler yüzde 32-35 bandında şekillendiği için negatif performansın pek uzun sürmeyeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Yabancıdan yılbaşından bu yana 1.6 milyar dolar net alım

Merkez Bankası 7 Şubat ile biten haftaya ilişkin menkul kıymet verilerini bugün açıklayacak. Ancak bazı piyasa uzmanlarının hesaplamalarına göre 7 Şubat ile biten haftada yabancının tahvilden net çıkışı 450 milyon doları aşmış olabilir. Merkez Bankası’nın verilerine göre 31 Ocak ile biten hafta itibariyle yılbaşından bu yana yabancının devlet tahvilindeki net hareketi ise 1 milyar 587 milyon dolar net alım yönünde. 31 Ocak ile biten haftada ise 682.8 milyon dolarlık net satış yapıldı. Satışın geçen hafta 500 milyon dolara yaklaşmış olması hesaplamalar içinde.

Yabancının bu yılki girişi 2.1 milyar doları aştı

Öte yandan Merkez Bankası verilerine göre 31 Ocak ile biten hafta itibariyle yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 89 milyon dolarlık alış yaptı bu hareketin de geçen hafta negatife dönmesi muhtemel. 31 Aralık itibariyle yılbaşından bu yana yabancı yatırımcılar hisse senedinde 198 milyon dolarlık net alış gerçekleştirildi. Yabancı yatırımcılar tarafından özel sektör tahvillerinde de yılbaşından bu yana 357 milyon dolarlık yüklü bir giriş yaşandı. Böylece yılbaşından bu yana tahviller ile hissede net girişi yabancının 2.1 milyar doları aştı.