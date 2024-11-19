Bakan Bayraktar 2026 hedefini açıkladı: Hanelerin yarısı yerli doğal gaz kullanacak

CANAN SAKARYA/ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2020 yılında Karadeniz’de tarihin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleş tirdiklerini belirterek, “Deniz yüzeyinin 4 bin metre altından çıkardığ ımız doğal gazı karaya, 170 kilometre mesafeden Filyos’a ulaş tırarak vatandaş larımızın kullanımına sunduk. Yani Karadeniz’in tabanına Ankara-Bolu otoyolu mesafesi kadar bir gaz otobanı inş a ettik “ dedi.

Diğer sahalarla birlikte toplam yurt içi üretimin günlük 8 milyon metreküpe ulaştığını ve 3,5 milyon hanenin ihtiyacının yerli doğal gaz üretimi ile karşılandığını belirten Bayraktar, “Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimin artırılması için yaptığ ımız planlama kapsamında bir adet yüzer üretim platformunu envanterimize kattık. Adeta deniz üstünde bir sanayi tesisi olan ve 2026 yılında üretime alacağımız bu platform ile birlikte günlük üretimimizi 20 milyon metreküpe çıkaracağız. Yani hanelerimizin yarısının gaz ihtiyacını kendi gazımızla sağlamış olacağız” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, TBMM Plan Bütçe Komisyonuna 2025 yılı bütçe sunumunda, Gabar’da yapılan üretimin günlük 57 bin varilin üzerine çıktığını belirterek, Şırnak, Hakkâri, Van baş ta olmak üzere toplam 84 sondajın tamamlandığını, bu rakamı yılsonunda 103’e çıkaracaklarını belirtti. 2025 yılında 143 arama sondaj yapmayı hedefledikleri bilgisini veren Bayraktar, “Sakarya Gaz Sahası ve Gabar Bölgesi başta olmak üzere üretim alanlarımızı genişletmek ve üretimimizi artırmak için TPAO önümüzdeki yıl 143 milyar liranın üzerinde yatırım yapacak“ dedi.

Bayraktar, hammadde arz güvenliği kapsamında, Asya’dan Afrika’ya farklı coğrafyalarda faaliyetlere devam ettiklerini belirterek, “Bu çerçevede, Nijer’de arama çalışmaları yürüttüğümüz altın sahalarından birinde 2025 yılında üretime başlamayı planlıyoruz” dedi.

Vatandaşa 275 milyar TL tutarında enerji desteği

Bayraktar, vatandaşların elektrik ve doğal gaz faturalarının 2024 yılının 10 aylık döneminde 275 milyar lirasının devlet tarafından karşılandığını belirterek, şöyle konuştu, “Hali hazırda meskenlerde kullanılan elektriğe düşük kademede yüzde 60, yüksek kademede yüzde 40; doğal gaza ise yüzde 63 destek uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra, dar gelirli hanelere elektrik tüketim desteği verilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, hanedeki kiş i sayısına göre aylık 150 kWh’e kadar destekleme yapıyoruz. Bu kapsamda; 2024 yılı başından itibaren 4,1 milyon haneye 8,1 milyar TL elektrik tüketim desteği, 654 bin haneye ise 1,4 milyar TL doğal gaz tüketim desteği verildi.. Ayrıca, bu yıl içinde 1,6 milyon haneye toplam 1,4 milyon ton kömür dağıtımı planlanmış olup, kömür dağıtımı halen devam etmektedir. Bu desteklere ilave olarak, geçtiğimiz yıl uygulamaya konan Aile ve Gençlik Fonu’na; maden, petrol ve doğal gaz üretiminden elde edilen gelirlerden toplam 5,8 milyar TL tutarında bütçe aktararak, başta deprem bölgelerimiz olmak üzere, gençlerimizin yuva kurmalarına destek verdik. Bu fona katkımızı her yıl arttırarak aile kurumumuzu güçlendirmeye ve gençlerimize her alanda destek olmaya devam edeceğiz.”

Elektrik iletim hattına 28 milyar yatırım

Arz güvenliğ inin temini amacıyla mizin temini adına 2035 yılına kadar elektrik iletim altyapımıza yaklaşık 28 milyar dolar tutarında yatırım yapmayı planladıklarını söyleyen Bayraktar, “Bu yatırımlarla Türkiye’yi doğudan batıya, güneyden kuzeye kuş atacak bir yeş il enerji koridoru oluş turmak için 40 bin megavatlık ve 14 bin 700 kilometrelik yüksek voltajlı doğru akım (HVDC) iletim şebekesi kuracağız” dedi.

Sinop ve Trakya nükleer santrali için çalışmalar sürüyor

Akkuyu Nükleer Güç Santralinin tümüyle devreye alındığ ında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak ve yıllık 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatı ile 35 milyon ton karbon salımını önleyeceğini hatırlatan Alparslan, “Net sıfır emisyon hedefimize ulaşabilmemiz için 2035 yılına kadar 7 bin200 megavat ve 2050 yılına kadar 20 bin megavatlık bir nükleer kapasiteye sahip olmamız gerekmektedir. Bu doğ rultuda, Sinop ve Trakya nükleer güç santrali projelerimize iliş kin çalış malarımıza devam ediyoruz. Ayrıca, küçük modüler reaktörlere (SMR) yönelik de çalış malar yürütüyoruz” diye konuştu.