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Bakan Bayraktar: Gabar'da günlük üretimimiz 61 bin varilin üzerine çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar bölgesindeki petrol keşfinin yıl dönümünü kutlayarak Gabar'da günlük üretimin 61 bin varilin üzerine çıktığını duyurdu. Bakan Bayraktar, 'Girilemez, gidilemez' denilen Gabar'ı adeta bir petrol üretim üssü haline dönüştürdük” dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Bayraktar: Gabar'da günlük üretimimiz 61 bin varilin üzerine çıktı
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Gabar bölgesindeki petrol keşfinin yıl dönümünü kutlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Gabar'ın petrol üretim üssü haline dönüştürüldüğünü ve Türkiye'nin en kaliteli petrolünün bölgede üretildiğini bildirdi.

"Gabar'da günlük üretimimiz 61 bin varilin üzerine çıktı"

Bugün itibarıyla Gabar’da günlük petrol üretiminin 61 bin varilin üzerine çıktığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bugün Gabar'da büyük keşfin yıl dönümü. Bir dönem 'girilemez, gidilemez' denilen Gabar'ı adeta bir petrol üretim üssü haline dönüştürdük. Ülkemizin en kaliteli petrolünü Gabar'da üretir hale geldik. Bugün itibarıyla Gabar'da günlük üretimimiz 61 bin varilin üzerine çıktı. Kasımda Türkiye genelinde toplamda 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırarken bunun yarısını da Gabar'dan karşıladık. Yeni yıla da yeni rekorlarla gireceğiz inşallah."

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