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Bakan Bayraktar, Rolls-Royce Group iş birliğini değerlendirdi

Enerji Bakanı Bayraktar, Rolls-Royce Group ile nükleer alanında küçük modüler reaktörlerde iş birliğini değerlendirdi.

Haber Merkezi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rolls-Royce Group ile nükleer enerji alanında küçük modüler reaktörlere (SMR) ilişkin iş birliği konusunu görüştüklerini bildirdi.

Bakan Bayraktar Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Rolls-Royce Group ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinden bir heyeti Bakanlık'ta ağırladıklarını duyurdu.

Bayraktar, paylaşımında, "Hem enerji arz güvenliğimiz hem de 2053 karbon nötr hedefine ulaşabilmemiz için yeni dönem enerji stratejimiz içinde nükleer enerji önemli bir yer tutuyor. Yenilikçi tasarımları, modüler yapıları ve küçük boyutlarıyla SMR'ların da bu hedefin gerçekleşmesinde önemli bir yer tutacağını öngörüyoruz. Rolls-Royce Group ile de bu alanda olası işbirliklerini değerlendirme fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

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