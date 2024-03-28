Bakan Bayraktar'dan elektrik ve doğalgaz fiyatlarıyla ilgili açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasının daha kuzeybatısında bir sahada yeni bir kuyu kazıldığını belirterek doğalgaz ve elektrik fiyatlarında nisan ayında bir değişiklik olmayacağını ifade etti.

"Dün akşam itibarıyla Sakarya gaz sahasının daha kuzeybatısında bir sahada "Göktepe" adını verdiğimiz bir sahada yeni bir kuyu kazmaya başlıyoruz. İnşallah bu kuyumuzdan önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yeni bir keşif ve bu bulduğumuz rezerve ilave bir rezerv buluruz. Bütün çalışmamız, bütün gayretimiz bu yönde olacak."

Bakan Bayraktar, nisan ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarında da herhangi bir değişiklik olmayacağının altını çizdi.