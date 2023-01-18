Bakan Bilgin: EYT'de top bizden çıktı
Bakan Bilgin, EYT konusunda, "Mecliste, gruptaki arkadaşlarımız konuyu tartışıyorlar, komisyona onlar götürecekler. Bizden top çıktı, Meclis iradesinde." dedi.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Meclis grup toplantısı öncesinde gelecek hafta Meclis Başkanlığına sunulması beklenen EYT düzenlemesiyle ilgili soruları yanıtladı.
Bilgin, "Mecliste, gruptaki arkadaşlarımız konuyu tartışıyorlar, komisyona onlar götürecekler. Bizden top çıktı, Meclis iradesinde. Mart ayında neticelenir diye düşünüyorum." dedi.