Bakan Bolat: 2025 ocak ayında tekstil ve konfeksiyon ihracatı 2,6 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İFCO Hazır Giyim Fuarı açılış törenine katıldı. Bakan Bolat, yaptığı açıklamada, bu yıl 280 milyar dolar mal ihracatı ile 120 milyar dolar hizmet ihracatı hedeflediklerinin altını çizdi. Bakan Bolat, "İnşallah 400 milyar doları birlikte yakalayacağız" dedi. Bolat, "Dünyada hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ile tekstil ve hammaddeleri sektöründe 6'ncı sırada yer alıyoruz. Avrupa da ise tekstilde 2'nci tedarikçi ülkeyiz, hazır giyimde de 3'üncü tedarikçi ülke konumundayız" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, tekstil ve konfeksiyon ihracatının 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,4 oranında azalarak 32,1 milyar dolar civarında gerçekleştiğinin altını çizerek, "İnşallah 2025 ve 2026 yılı ile birlikte Türkiye ekonomisi olarak güçlü bir istikrar içinde sürdürülebilir yüksek oranlı büyüme rakamlarına sizlerle birlikte ulaşacağız" dedi.

"2025 Ocak ayında tekstil ve konfeksiyon ihracatı 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşti"

Bakan Ömer Bolat, "Hazır giyim ve konfeksiyon sektör ihracatımız geçen yıl 19,7 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. Diğer taraftan 2025 yılının Ocak ayı verilerine baktığımızda, tekstil ve konfeksiyon ihracatımızın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 oranında artışla 2,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Bu sene Ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 4 oranında bir artış olduğunu görmekteyiz" şeklinde konuştu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) kapsamında, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü özelinde 7 adet aktif URGE projesi ile 31 adet tamamlanmış URGE projesinin bulunduğunu dile getiren Bakan Ömer Bolat, "Hazır giyim sektöründe, TURQUALITY Programı kapsamında 13 firmanın 15 markası, Marka Programı kapsamında ise 2 firmanın 2 markası desteklenmektedir. '2028 İhracat Tanıtım ve Pazarlama Vizyonu' stratejimiz kapsamında destek kapsamına alınan 41 projeden 9'u tekstil ve konfeksiyon sektörüne, bunlardan 2'si ise hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne yöneliktir" açıklamalarında bulundu.

Ticaret Bakanlığı olarak IFCO 2025 kapsamında da fuar katılımcısı firmaların yer kirası ve stant kurulum masraflarının yüzde 50'sini destekleyeceklerini dile getiren Bakan Ömer Bolat, "Bu anlamda tanıtım harcamalarının da yüzde 50'sini destekliyoruz. Alım heyetlerinin de desteğimiz kapsamında olduğunu belirtmek istiyorum" dedi.

"17 çeyrektir kesintisiz olarak büyümeyi başardık"

2024 yılının zor ama başarılı bir yıl olduğunu aktaran Bolat, "Türkiye ekonomisi ilk 9 ayda yüzde 3,2 büyümüştü. Önümüzdeki günlerde 2024 yılının tamamı için büyüme rakamları açıklanacak. Böylece 17 çeyrektir kesintisiz olarak büyümeyi başardık. Yüzde 3,2'lik büyümenin 1,9 puanlık katkısı net mal ve hizmet ihracatıdır" ifadelerini kullandı.

"Dünyada turist sayısında 5'inci, turizm gelirinde ise 7'nci konumuna ulaştık"

Turizm rakamlarına ilişkin de konuşan Bakan Ömer Bolat, "2024 yılında gelen turist sayısı yüzde 9,8 artışla 62,3 milyon; turizm geliri yüzde 8,3'lük artışla 61,1 milyar dolar oldu. Dünyada turist sayısında 5'inci, turizm gelirinde ise 7'nci konumuna ulaştık" dedi.

Bakan Ömer Bolat, sözlerini şöyle tamamladı: "2024'de bir başarı hikayesi de yurt dışı müteahhitlikten geldi. Geçen yıl toplamda 317 proje kazanan müteahhitlerimiz 28 milyar 650 milyon dolarlık inşaat ihaleleri kazandılar."