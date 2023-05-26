Bakan Dönmez: Güneşte yüzde 75, rüzgarda yüzde 65 yerli teknolojiye sahibiz

Eskişehir İş Dünyası Yeşil Dönüşüm Teşvik ve Hibeleri Bilgilendirme Toplantısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önce "enerji sektörü" denildiğinde akla petrol, kömür ve doğal gazın geldiğini ancak artık fotovoltaik, batarya ve elektrolizörün gelmeye başladığını söyledi.

Son yıllarda enerji teknolojilerinde büyük bir dönüşüm başlattıklarını belirten Dönmez, şöyle devam etti: “Teknolojiyi üreten, AR-GE ve ÜR-GE ile sürekli geliştiren, inovasyon odaklı ihracat kapasitesi yüksek bir enerji teknolojileri altyapısı oluşturduk. Bugün güneşte yüzde 75, rüzgar ve jeotermalde yüzde 65 seviyelerinde bir yerli teknolojiye sahibiz. Güneş paneli üretiminde dünyada üçüncü sıradayız. İlk sırada Çin, ardından Vietnam geliyor. Biz üçüncü sıradayız. Avrupa'da ilk sıradayız, Avrupa'da toplam üretilen güneş panelinin iki katını Türkiye'de tek başımıza üretebiliyoruz. Bugün toplam kurulu gücümüzün yüzde 50'sinden fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Elektriğimizin yaklaşık yüzde 40-45'lik bölümünü de yenilenebilir kaynaklardan üretiyoruz. Yenilenebilir kaynaklı elektrik kapasitemiz son 20 yılda 4,5 kat arttı. Son 10 yılda toplam kurulu gücümüz yıllık olarak baktığımızda yüzde 5,5 artarken, yenilenebilir kurulu gücümüz yıllık yüzde 9,2 oranında arttı. Geçtiğimiz aylarda Avrupa'nın en büyük, dünyanın 5'inci en büyük güneş enerjisi santralini Konya'da Karapınar'da devreye aldık. Sahadaki bütün paneller Türkiye'de üretildi. Tam 3 milyon 250 bin panel."

Dönmez, söz konusu güneş panellerinin Ar-Ge ve inovasyon merkezlerinin de Türkiye'de yapıldığına dikkati çekti.

"Güneş enerjisi kapasitemiz katlanarak artacak"

Yeni teknolojilerin geliştirilmesi için çalışmaları hızlandırdıklarını anlatan Dönmez, şunları söyledi: "Türkiye'nin güneş enerjisinde geldiği noktayı göstermesi açısından önemli bir yatırım olduğunu değerlendiriyoruz. Son dönemde güneş enerjisinde artan yatırımla birlikte güneşte toplam kurulu gücümüz 10 bin megavat sınırını aşmış oldu. 10 yılda 10 bin megavata ulaştık. Önümüzdeki birkaç yıl içinde güneş enerjisi kapasitemiz katlanarak artacak. Güneş enerjisi artık maraton koştuğumuz bir alan oldu. Yavaş başladık ancak süreç içinde hızlanarak yeni rekorlara doğru koşuyoruz her gün. Bugün yenilenebilir kurulu gücünde Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'nci sıradayız. Üstelik bu biraz gerilerden başladığımız, geldiğimiz bir yarıştı. 20 yıl öncesine kadar Türkiye'de 'yenilenebilir enerji' denilince akla sadece hidroelektrik santraller geliyordu. Artık güneş, rüzgar, jeotermal ve biyokütle toplam kurulu gücümüzün yüzde 20'sinden fazlasını oluşturuyor."

Lisanssız üretimde ciddi bir sıçramanın gerçekleştirildiğine dikkat çeken Bakan Dönmez, bugün güneş enerjisi yatırımlarının yüzde 90'ından fazlasının lisanssız yatırımlardan geldiğini söyledi.

"Yeşil enerji dönüşümünü bir üst seviyeye çıkartacağız"

Yenilenebilir enerji yatırımlarında şimdi daha büyük hedeflerinin olduğunu ifade eden Dönmez, şu bilgileri verdi: "2035 Ulusal Enerji Planı'mızı ilan ettik. Orada yenilenebilir enerjiyle ilgili önemli hedefler belirledik. 2035 yılına kadar kapasite artışımızın yüzde 74,3'ü yenilenebilir kaynaklardan oluşacak. Neredeyse her 4 santralden 3'ü temiz enerji kaynaklarına dayalı olacak. 2035 yılında güneş kurulu gücümüzü 52 bin 900, rüzgar kurulu gücümüzü 29 bin 600, hidroelektrik kurulu gücümüzü 35 bin 100, jeotermal ve biyokütle kurulu gücümüzü de 5 bin 100 megavata çıkartmayı hedefliyoruz. 2053 yılında net sıfır emisyon hedefimiz var. Bu kapsamda hazırladığımız Türkiye Ulusal Enerji Planı, Türkiye'deki yeşil dönüşümün de ana hatlarını ortaya koyuyor. Bugünkü konu başlığımız hedefimizle gayet uyumlu. Eylem planımızda hem yeşil ekonominin temellerinin atılmasına katkı sağlayacağız hem de yeşil enerji dönüşümünü bir üst seviyeye çıkartacağız."