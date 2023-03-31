Bakan Dönmez: TANAP'ın kapasitesi 2 katına çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ‘Türk Devletleri Teşkilatı Enerji Bakanları Toplantısı’ için gittiği Budapeşte'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin hem kendi hem de Avrupa'nın arz güvenliğini güçlendirmek ve yardımcı olmak için sorumluluk üstlenen ülkelerden biri olduğunu belirten Dönmez, Türkiye'nin önemli uluslararası projelere ev sahipliği yaptığına dikkat çekti. Bunlardan bir tanesinin Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) olduğunu kaydeden Dönmez, “Azerbaycan gazının Türkiye'ye, Türkiye üzerinden Avrupa'ya, İtalya'ya kadar gönderilmesiyle alakalı önemli bir proje. Şu andaki kapasitesi yıllık 16 milyar metreküp ama çok yakın bir gelecekte kapasiteyi 2 katına kadar artıracağız. Yine aynı şekilde bu artan kapasiteyle hem Türkiye hem de komşularımız faydalanmış olacak." bilgisini verdi.

Avrupa'nın doğal gaz krizine hazırlıksız yakalandığını belirten Dönmez, şunları kaydetti: "Avrupa sıvı doğal gaza yönelmek suretiyle alternatif aradı ama orada da yine terminallerin kapasitesinin ve sayılarının yetersizliği ve kaynak ülkelerin birdenbire bu kadar artan talebi karşılamaktan uzak olması gibi sorunlarla fiyatlar anormal yükseldi. Söz konusu krizden en çok Avrupa etkilendi. En çok istifade eden kim ona bakmak lazım. Dolayısıyla bu kriz kimin işine yarıyor kimin işine yaramıyor bunu da öyle değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu süreci sadece tasarrufla yönetmek de sürdürülebilir değil. Avrupa kendi içinde bunları değerlendirip kendi kararını verecektir. Biz Türkiye ve Türk devletleri olarak uzun ve orta dönemli projelerle yine Avrupa'nın, özellikle dost ülkelerin yanında olmaya devam edeceğiz."