Bakan Ersoy duyurdu: Dizilere destek projesi üzerine çalışıyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Basın Federasyonu’nda düzenlenen programda, federasyonun Genel Başkanı Sinan Burhan ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Ersoy, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın krizlere karşı hassas olduğunu belirterek, turizm sektörünü bu tür olumsuzluklara karşı güçlendirmeyi amaçladıklarını ve göreve başladığı ilk günden bu yana bu hedef doğrultusunda çalıştıklarını söyledi.

Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı aracılığıyla tanıtım faaliyetlerinde tek sesliğe geçildiğini hatırlatarak, sektör ile devletin iş birliği sayesinde Türkiye’nin artık “en etkili tanıtım yapan ülkeler” arasında yer aldığını vurguladı.

"Yıl sonu hedefimiz 64 milyar dolar"

Bakan Ersoy, Türkiye'nin 200'e yakın ülkede turizm konusunda tanıtım yapmasının, havacılıkta gelişerek, bölgenin en iyi havalimanlarına sahip olmasının, turizmdeki başarıyı etkilediğini aktardı.

Geçen yılı 61,1 milyar dolar turizm geliri ile kapattıklarını paylaşan Ersoy, "Yıl sonu hedefimiz 64 milyar dolar. Bunu tutturacağımıza inanıyorum. Ekim verisi çok iyi geldi, kasım verisi de iyi gelecek. Yüzde 2,5 civarında minimum bir büyüme öngörüyoruz. Aralık da iyi geçerse ki aynı bile kalsa, 64 milyar dolar 2025 yılı gelir hedefini Türkiye tutturacak, diye görünüyor" ifadesini kullandı.

"İznik başta olmak üzere İstanbul ve Bursa'ya yoğun bir turizm trafiği olacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya eşlik eden Ersoy'a, ziyarete ilişkin görüşleri de soruldu.

Ersoy, konuya ilişkin şunları aktardı: "Papa, Katoliklerin ruhani lideri hem de Vatikan Devlet Başkanı. Ziyaretin mihmandar bakanıydım. Karşılaması, uğurlaması ve Sultanahmet'i ziyareti sırasında görev aldım. Ziyaret pozitif geçti. Papa, dakik ve kurallara uyan bir insan. Pozitif mesajları oldu, barışı destekleyen ve savaşın bitmesini isteyen. İznik Konsili'nin 1700. yılıydı. İznik açısından da önemli. Vatikan Devlet Başkanı Papa'nın ziyareti ile İznik başta olmak üzere İstanbul ve Bursa'ya yoğun bir turizm trafiği olacaktır. Papa, dönüşte teşekkür etti. Millet Kütüphanesi'nden de çok etkilendiğini belirtti."

"Kültür Yolu Festivali, şehirlerin tanıtım yüzü oldu"

Bakanlığın son 8 yılda kimsenin yapmadığı, yapmaya cesaret edemediği projeler üzerine çalıştığına dikkati çeken Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Yolu Festivali'nin 20 şehirde yapıldığını, gelecek yıl 26 şehir, 2027'de ise 32 şehirde yapılacağını paylaştı.

Festivallerle nüfusun yüzde 85'ine erişmeyi hedeflediklerini aktaran Ersoy, "Kültür Yolu Festivali, şehirlerin tanıtım yüzü oldu. Dünyanın en büyük festivali. Daha büyük ve geniş kapsamlı bir festival yok" diye konuştu.

Bir Anadolu Şenliği ve Yaşayan Miras festivallerinin de devam ettiğini anlatan Ersoy, "2026'da 50'nin üzerinde şehirde festival yapmış olacağız. Festivallerle nüfusun yüzde 85'ine erişmiş olacağız. Dünyada eşi, benzeri olmayan bir çalışma aslında" ifadelerini kullandı.

Ersoy, Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatrolarının seyirci sayılarının geçen yıllara göre büyük oranda arttığını, yıl sonunda bu rakamların daha da artmış olacağını kaydetti.

Kültür ekonomisinin gelişmesine inandığını belirten Ersoy, festival yapılan şehirlerde turizmin de canlandığını görmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

"Dizilerin yurt dışına ihracatına destek vermek için çalışıyoruz"

"Kültür ekonomisini oturtmaya çalışıyoruz. Sinema ve özel tiyatrolara destek oluyoruz. Amacımız kültür ekonomisini oturtmak. Dizilerle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Dizilerin reklam gelirleri azaldı ve çekiminde sıkıntı oluştu. Sektörle konuşarak dizilere destek projesi üzerine çalışıyoruz. Bittiğinde kamuoyuyla paylaşacağız.

Dizilerin yurt dışına ihracatına destek vermek için çalışıyoruz. Bir diziyi yurt dışına ihraç etmek istiyorsanız, 26 bölümün Türkiye'de yayınlanmasını sağlamanız lazım. 26 kere yayınlanıyorsa yurt dışında ilgi çekiyor. Tanıtım için diziler önemli, ana silahlarımızdan biri. Turizmi teşvik edecek senaryolara bakıyoruz, o zaman destekliyoruz. Tanıtma mini dizileri çekiyoruz. Dünyada ilkiz. 4 tane çektik, Antalya ve İstanbul ile ilgili diziler. Bunlar, 2,8 milyar gösterim aldı. Daha iyi bir tanıtım yok. Sonuçlar ortada."