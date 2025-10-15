  1. Ekonomim
  Bakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı
Bakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay toplam 6 milyar liralık Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 6 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

"Evde Bakım Yardımı ile aile birliğine destek oluyoruz"

Bakan Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı. Göktaş, “Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ödemeler hesaplara yatırıldı

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklendiğini belirten Göktaş, aylık ortalama 521 bin vatandaşın Evde Bakım Yardımı’ndan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıldığını hatırlattı. Göktaş, “Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 6 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

