  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Tekfen Holding'de TMSF hamlesi: Üst yönetimde görev değişiklikleri yapıldı
Takip Et

Tekfen Holding'de TMSF hamlesi: Üst yönetimde görev değişiklikleri yapıldı

Can Grubu’na yönelik soruşturma kapsamında hisselerinin yüzde 42,8’i Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) yönetimine devredilen Tekfen Holding’de üst düzey kadroda görev değişiklikleri yapıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tekfen Holding'de TMSF hamlesi: Üst yönetimde görev değişiklikleri yapıldı
Takip Et

Can Grubu’na yönelik yürütülen soruşturma doğrultusunda, Tekfen Holding’deki hisselerin yüzde 42,8’i Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) yönetimine geçmişti. Bu gelişmenin ardından Tekfen'den yeni hamle geldi. Holdingin üst yönetim kadrosunda önemli değişikliklere gidildi.

Tekfen Holding’in Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı (CFO) görevine Kenan Alpdündar, en büyük iştiraki Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü’ne ise Serdar Gök atandı.

Çoğunluk TMSF kontrolüne geçti

Geçtiğimiz hafta itibarıyla Tekfen Holding Yönetim Kurulu’ndaki 9 koltuğun 5’ini kontrol eden TMSF, böylece yönetimde çoğunluğu elde etti. Yönetim Kurulu’nda tutuklu olmalarına rağmen görevleri süren Can Ailesi’nin iki üyesi dışında kalan üyeliklerin büyük kısmı TMSF tarafından belirlendi.

Yeni CFO Kenan Alpdündar oldu 

Tekfen Holding’in yeni CFO’su Kenan Alpdündar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu. ABD’de Loyola University Chicago’da finans alanında yüksek lisans yapan Alpdündar, kariyerine 1994’te Garanti Bankası’nda başladı. 1995–2025 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda Müfettiş, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür Yardımcısı, Danışman ve Frankfurt Temsilcisi gibi kritik görevlerde bulundu. 

Alpdündar, finansal raporlama, bütçe yönetimi, risk analizi ve denetim alanlarında yürüttüğü çalışmalarla kamu kurumlarında önemli görevler üstlendi.

Toros Tarım’ın Yeni Genel Müdürü Serdar Gök

Toros Tarım’ın yeni Genel Müdürü Serdar Gök, Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği mezunu. Gök, yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. 2005 yılından bu yana Toros Tarım bünyesinde çeşitli görevlerde yer alan Gök, son olarak Samsun İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Özelleştirme İdaresi 8 ildeki bazı taşınmazların satışını yapacakÖzelleştirme İdaresi 8 ildeki bazı taşınmazların satışını yapacakEkonomi
TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Gençleri tarıma çekmek için faizler düşmeli, hibeler artmalıTZOB Genel Başkanı Bayraktar: Gençleri tarıma çekmek için faizler düşmeli, hibeler artmalıEkonomi

 

 

 

Gündem
İddia: Teröristbaşı Öcalan, Neçirvan Barzani’ye mektup yazdı ve çözüm sürecine liderlik etmesini istedi
İddia: Teröristbaşı Öcalan, Neçirvan Barzani’ye mektup yazdı
Dünyanın en gürültülü 15 şehri açıklandı: Peki İstanbul listeye girdi mi?
Dünyanın en gürültülü 15 şehri açıklandı: Peki İstanbul listeye girdi mi?
İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti: Yeni "milliyetçi blok" mümkün mü?
İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti: Yeni "milliyetçi blok" mümkün mü?
DMM, Hristiyan yabancılarla ilgili sınır dışı iddialarını yalanladı
DMM, Hristiyan yabancılarla ilgili sınır dışı iddialarını yalanladı
KYK ek yurt başvuruları başladı
KYK ek yurt başvuruları başladı
Hakan Tosun cinayetinde kritik gelişme: Dükkan sahibi gözaltına alındı
Hakan Tosun cinayetinde kritik gelişme: Dükkan sahibi gözaltına alındı