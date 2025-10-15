Tekfen Holding'de TMSF hamlesi: Üst yönetimde görev değişiklikleri yapıldı

Can Grubu’na yönelik yürütülen soruşturma doğrultusunda, Tekfen Holding’deki hisselerin yüzde 42,8’i Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) yönetimine geçmişti. Bu gelişmenin ardından Tekfen'den yeni hamle geldi. Holdingin üst yönetim kadrosunda önemli değişikliklere gidildi.

Tekfen Holding’in Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı (CFO) görevine Kenan Alpdündar, en büyük iştiraki Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü’ne ise Serdar Gök atandı.

Çoğunluk TMSF kontrolüne geçti

Geçtiğimiz hafta itibarıyla Tekfen Holding Yönetim Kurulu’ndaki 9 koltuğun 5’ini kontrol eden TMSF, böylece yönetimde çoğunluğu elde etti. Yönetim Kurulu’nda tutuklu olmalarına rağmen görevleri süren Can Ailesi’nin iki üyesi dışında kalan üyeliklerin büyük kısmı TMSF tarafından belirlendi.

Yeni CFO Kenan Alpdündar oldu

Tekfen Holding’in yeni CFO’su Kenan Alpdündar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu. ABD’de Loyola University Chicago’da finans alanında yüksek lisans yapan Alpdündar, kariyerine 1994’te Garanti Bankası’nda başladı. 1995–2025 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda Müfettiş, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür Yardımcısı, Danışman ve Frankfurt Temsilcisi gibi kritik görevlerde bulundu.

Alpdündar, finansal raporlama, bütçe yönetimi, risk analizi ve denetim alanlarında yürüttüğü çalışmalarla kamu kurumlarında önemli görevler üstlendi.

Toros Tarım’ın Yeni Genel Müdürü Serdar Gök

Toros Tarım’ın yeni Genel Müdürü Serdar Gök, Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği mezunu. Gök, yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. 2005 yılından bu yana Toros Tarım bünyesinde çeşitli görevlerde yer alan Gök, son olarak Samsun İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.