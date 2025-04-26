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Bakan Işıkhan duyurdu: Bir SMA ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan SMA hastalığında kullanılan bir ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan duyurdu: Bir SMA ilacı daha geri ödeme listesine alındı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir SMA hastalığı ilacının daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Bakan Işıkhan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Daha önce müjdesini vermiş olduğumuz; kullanım kolaylığı olan bir SMA ilacı daha geri ödeme listesine alındı” dedi.

Bakan Işıkhan’ın paylaşımı şu şekilde:

“Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığı ile vatandaşlarımızın daha iyi hizmet almalarını sağlamak amacıyla;  sağlıkta erişim, güvence ve dijital takip alanında yeni adımlar attık. Daha önce müjdesini vermiş olduğumuz; kullanım kolaylığı olan bir SMA ilacı daha geri ödeme listesine alındı. Bilgisayarlı tomografi ve MR görüntülemelerinde kullanılan ilaçların vatandaşlarımızca eczanelerden alınması yerine hastaneler tarafından temin edilmesi sağlandı. Yoğun bakım ünitelerindeki sağlık verilerinin anlık olarak izlenebilmesine yönelik düzenleme hayata geçirildi.”

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