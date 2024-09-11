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Bakan Işıkhan duyurdu: İşgücü Uyum Programı'na rekor başvuru

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşgücü Uyum Programı'na (İUP) 29 Ağustos’tan itibaren toplam 358 bin 937 başvuru yapıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan duyurdu: İşgücü Uyum Programı'na rekor başvuru
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istihdam dostu politikalarla çalışma hayatını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Başvuruların yüzde 74,7'si kadınlar tarafından gerçekleştirildi

29 Ağustos'ta tanıtımını gerçekleştirdikleri İUP sayesinde iş arayan vatandaşların çalışma hayatında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriyi kazanmalarını sağlayacaklarını ifade eden Işıkhan, "İUP kapsamında yapılan başvuru sayısı 358 bin 937 kişiye ulaştı. Başvuruların yüzde 74,7'si (268 bin) kadınlar tarafından gerçekleştirildi." bilgisini verdi.

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