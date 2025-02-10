Bakan Işıkhan duyurdu: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başlıyor

İŞKUR, gençler için yeni bir programı bugün hayata geçiriyor. İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerine eğitim hayatlarını sürdürürken aynı zamanda kendilerini geliştirebilecekleri çeşitli imkanlar sunmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtımı ve İŞKUR Gençlik Programı'nın Başlangıç Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin 162 lira destek vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencileri için hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı'nın devreye girdiğini açıklamıştı. Erdoğan, programla ilgili yaptığı açıklamada, öğrencilerin hem eğitimlerini sürdürebileceğini hem de kendilerini geliştirebileceğini belirtmişti. İŞKUR Gençlik Programı, öğrencilerin üniversitedeki eğitimlerini devam ettirirken, aynı zamanda Ar-Ge faaliyetleri, bilgi ve teknoloji sistemleri gibi çeşitli alanlarda deneyim kazanmalarına olanak sağlayacak.

Programda, her üniversitenin kendi öğrencilerine haftada maksimum 3 gün katılım imkanı sunulacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılara günlük 1.083 TL ödeme yapılacağını ve bu ödemeyle ayda 5 gün katılan öğrencilere toplamda 5.415 TL, 14 gün katılan öğrencilere ise yaklaşık 15.162 TL destek verileceğini açıklamıştı. Ayrıca, katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerinin de devlet tarafından karşılanacağının altını çizen Erdoğan, bu yıl 200 bin öğrenciye, toplamda ise 1 milyon öğrenciye programdan faydalanma imkanı sağlamayı hedeflediklerini ifade etmişti.

Bakan Işıkhan: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları bugün başlıyor

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Işıkhan paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"İŞKUR Gençlik Programımıza başvurular bugün başlıyor.

Mesleki deneyim ve gelir elde etmek isteyen üniversite okuyan genç kardeşlerimizin başvurularını bekliyoruz.

http://genclik.iskur.gov.tr

Sevgili gençler, bu fırsatı kaçırmayın"

📣İŞKUR Gençlik Programımıza başvurular bugün başlıyor.



Mesleki deneyim ve gelir elde etmek isteyen üniversite okuyan genç kardeşlerimizin başvurularını bekliyoruz.



🔗https://t.co/MuVCp2lQE2



Sevgili gençler, bu fırsatı kaçırmayın☺️#İşingeleceği #İştekazananyeninesil pic.twitter.com/ouDZqm22oN — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) February 10, 2025

İŞKUR Gençlik Programı nedir?

Kamu üniversiteleriyle iş birliği içinde kamusal hizmetlerin desteklenmesi amacıyla, üniversite öğrencilerine hem teorik hem de pratik eğitimlerin verildiği, kısmi zamanlı bir aktif iş gücü programıdır.

İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları nelerdir?

Bu programa, kamu üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde aktif olarak eğitim gören öğrenciler katılabiliyor. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ise programa başvuramayacak. Ayrıca yalnızca Türk vatandaşı öğrenciler programa katılabilecek.