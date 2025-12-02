Bakan Kacır duyurdu: Anadolu'da 4 yeni sanayi koridoru inşa edeceğiz

KOSGEB Başkanlık Binası'nda düzenlenen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 23'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Bakan Kacır, Anadolu'da inşa edilecek sanayi koridorlarına ve 2053 hedeflerine değindi. Bakan Kacır, "Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte; huzur ve güven ikliminin güçlendiği, yatırımcıların ufka daha geniş açıdan baktığı, ülkemizin doğusundan batısına her karış toprağının yatırımla bereketleneceği tarihi bir fırsat dönemine giriyoruz.

"Sanayi Alanları Master Planı'nı ilgili bakanlıklarımızla iş birliği içinde hazırladık"

Komşularımızda artan istikrar, kurduğumuz dostluk köprüleri ve yeni ticaret koridorları ülkemiz açısından büyük bir potansiyel vaat ediyor. Ülkemizi 2053 hedeflerine ulaştırmak için bu tabloyu doğru okuyalım, şehirlerimizi, altyapımızı ve sanayi alanlarımızı bu fırsat penceresine uygun şekilde planlayıp, konumlandıralım istiyoruz. Sanayi altyapımızı uzun vadeli, rasyonel ve bütüncül bir bakış açısıyla şekillendirelim. Sanayi Alanları Master Planı'nı ilgili bakanlıklarımızla iş birliği içinde hazırladık. Plan doğrultusunda, planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 5 yıl içinde 155 bin hektardan 350 bin hektara yükselteceğiz. Anadolu'da 4 yeni sanayi koridoru inşa edeceğiz. Master Planın ilk faz çalışmaları kapsamında, Samsun-Mersin hattında 13 ilde 16 yeni yatırım alanı belirledik. Mevcut OSB'lerimizin ortalama 11 katı büyüklüğe ulaşan bu alanları, altyapısı tamamlanmış, akıllı ve yeşil üretim üsleri olarak yatırımcımızın hizmetine sunacağız. Bu alanlarda mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz. Güçlü demiryolu, liman ve otoyol bağlantılarıyla da bu bölgeleri, üreticimize ciddi bir lojistik maliyet avantajı sunan, stratejik merkezler haline getireceğiz. Yatırım programında yer alan iltisak hattı projelerini tamamlayarak demiryolu bağlantısına sahip mevcut OSB'lerin sayısı 17'den 31'e çıkarılmış olacak. Diğer OSB'lerimizin demiryolu ve liman bağlantısını çok hızlı şekilde gerçekleştireceğiz" dedi.

"1 milyon 100 bin istihdamı korumayı hedefliyoruz"

Yeni teşvik sistemiyle, yatırım teşviklerini Milli teknoloji hamlesini ve yerel kalkınmayı önceleyen yatırımlara geniş destekler sunan bir yapıya kavuşturulduğunu belirten Kacır, "Planlı sanayileşmeyi destekleyen yeni teşvik mimarimizle OSB'lerde ve endüstri bölgelerinde gerçekleşen yatırımlara, bir üst bölge illerinde uyguladığımız ‘daha ileri' teşvikleri sunuyoruz. Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizi desteklemek üzere İstihdamı Koruma Programı'nı hayata geçirdik. İstihdamı koruyan KOBİ'lere çalışan başına aylık 2 bin 500 lira aylık destek verdik. Programımızdan faydalanan 15 bin KOBİ'de 416 bin istihdamı koruduk ve ilave 22 bin istihdam oluşturduk. Önümüzdeki yıl destek tutarını 3 bin 500 liraya çıkararak büyük ölçekli firmaları da dahil ediyoruz. Böylelikle 1 milyon 100 bin istihdamı korumayı hedefliyoruz. Teşvik sistemimizde bu doğrultuda yaptığımız değişiklikle, yurt içinde taşınan yatırımlara istihdam teşviklerinden yararlanma imkanı getirdik. 1'inci bölge illerinden 4,5,6'ncı bölge illerine taşınan bir yatırım adeta sıfır bir yatırım gibi istihdam teşviklerinden yararlanma fırsatına sahip. 6'ncı bölge destekleri sunduğumuz 24 ilde SGK primleri işveren paylarını 14 yıl, işçi paylarını 10 yıl karşılıyoruz" şeklinde konuştu.

Sanayi ve teknoloji kolejleri kurulacak

Kacır, OSB'lerde kurulan meslek liseleri ve yüksekokullarla sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirildiğini belirterek, bu yapıyı güçlendirmek için sanayi ve teknoloji kolejleri kurulacağını ifade etti. Yeni kampüslerde yapay zeka, siber güvenlik, robotik, yenilenebilir enerji gibi alanlara odaklanılacağını dile getiren Kacır, illerin ihtiyaçlarına göre özel eğitim programları hazırlanacağını da kaydetti. Tüm bu çalışmaların, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefi doğrultusunda yürütüldüğünü vurguladı.

"Toplam istihdamımız 2 milyon 700 bini aştı"

Türk sanayisine hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Memiş Kütükcü, "OSBÜK olarak her dönem olduğu gibi bu dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde çalıştık. OSB'lerimizi üretim camiamızın en güçlü temsilcisi haline getirdik. Sanayi üretiminin, istihdamın, ihracatın lokomotifi olduk. Küresel gelişmelere, ağır deprem ve felaketlere rağmen rotamız hep üretim, istihdam ve ihracat oldu. Bugün geldiğimiz noktada 371'i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, 45'i Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı olmak üzere OSB sayımızı 416'ya ulaştırdık. Fabrika sayımız 68 binin üzerine çıktı. Türkiye'nin toplam sanayi üretimindeki payı yüzde 50'yi aştı. Son 5 yılda OSB'lerde 500 bini aşkın istihdam sağladık. Böylece toplam istihdamımız 2 milyon 700 bini aştı. OSB'ler üretti, Türkiye büyüdü" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Kacır, Yeşil OSB Serfikası'nı almaya hak kazanan 13 firmaya sertifikalarını verdi. Ardından OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Kacır'a hediye takdiminde bulundu. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.