Bakan Kacır: Robot alanında 5,5 milyar liralık yatırımın önünü açtık

TEZMAKSAN Robot Teknolojileri Hacı Mustafa Aydoğdu Üretim Merkezi, Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen törenle hizmete girdi.

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, katma değerli ve nitelikli üretimin anahtarı haline gelen endüstriyel robot alanında lider teknoloji girişimlerini ortaya çıkaracaklarını söyledi.

Bu alanda teknoloji girişimleriyle, üretim altyapısıyla dünyada söz sahibi olacaklarını belirten Kacır, “Artık ileri robotik teknolojilerine yatırım yapan ülkeler, işgücü maliyetlerini azaltarak ve verimliliği artırarak daha yüksek ve katma değer odaklı ekonomik büyümeyi başarıyor." dedi.

Bakan Kacır, yapay zeka, makine öğrenimi ve sensör teknolojileri gibi alanlarda araştırma ve geliştirme kültürünü teşvik ederek, atılımların önünü açtıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Aynı zamanda bu yatırımlar, ülkelerin savunma sanayi başta olmak üzere pek çok kritik teknolojide dışa bağımlılığı azaltmak için anahtar rol üstleniyor. Dünyada 10 bin çalışan başına 151 robot düşerken bazı ülkelerde bu rakam halihazırda 300’ün üzerinde. Özellikle yapay zeka, makine öğrenmesi, dijital ikiz, insansı robotlar gibi yenilikçi teknolojilerle insan robot etkileşimini artıracak yenilikçi uygulamalarla endüstriyel robot pazarının büyümesi devam edecek. 'Milli teknoloji, güçlü sanayi' vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürün ve hizmetler sunması için endüstriyel robot teknolojilerinde yetkinliklerimizi daha ileriye taşımak bizim için stratejik önemdedir. Bu bilinçle, son 22 yılda yatırım teşvik sistemimizle endüstriyel robot imalatı alanında 5,5 milyar lira tutarında 72 yatırımın önünü açtık. Yüksek teknoloji alanlarında Ar-Ge'den seri üretime uçtan uca destek sunduğumuz Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile robot teknolojileri ve otomasyon sistemleri alanlarında 9 yatırımı destekliyoruz."

"Tüm yatırımcılarımızın başımızın üstünde yeri var"

Kacır, TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında endüstriyel robot alanında 962 proje, 1613 bilim insanı ve gence 3,3 milyar lira destek verdiklerini belirtti.

Robot teknolojilerinde 5 Ar-Ge merkezi ve teknoparklardaki 29 teknoloji girişimine 1,2 milyar liranın üzerinde destek sağladıklarını dile getiren Kacır, "Bugün, açılışı vesilesiyle bir arada olduğumuz TEZMAKSAN Robot Teknolojileri Hacı Mustafa Aydoğdu Üretim Merkezi ile de Türkiye'de ilk defa üretimi gerçekleştirilecek 8 eksenli tornalama merkezinden yeni nesil CNC modellerine kadar geniş bir yelpazede ülkemizin robot teknolojileri alanındaki yetkinliklerine güç katıyoruz." diye konuştu.

TEZMAKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Aydoğdu ise karanlık fabrika konseptine uygun şekilde tasarlanan fabrikada yılda 300 robotlu otomasyon üretimi gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.