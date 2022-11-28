Bakan Koca'dan personel alımı açıklaması: Mülakat sınavı yok
Bakan Koca, 42 bin 500 işçi ve personel alımına ilişkin ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığını belirterek, “Mülakat sınavı yok. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı’nın alacağı 42 bin 500 işçi ve personel alımına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, paylaşımında “30.000’i sözleşmeli sağlık personeli, 1.183’ü sözleşmeli personel olmak üzere, toplam 31.183 personel alımı ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı. Bakanlığımızın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, ayrıca, 11.317 sürekli işçi alımı yapılacak. Mülakat sınavı yok. Hayırlı olsun.” ifadelerine yer verdi.