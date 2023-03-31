Bakan Nebati’den borç stokuna ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, borç stokuna ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Nebati, paylaşımında, “Kamu maliyesinin en önemli göstergelerinden biri olan borç stokunun GSYH’ye oranı, ülkemizde 2002 yılından bu yana düşüş kaydetmeye devam ediyor. Türkiye’nin AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stokunun GSYH’ye oranı, 2022 yılında, bir önceki yıla göre 10,1 puan azalarak yüzde 31,7’ye kadar gerilemiştir. Bu oran, 2002 yılında yüzde 71,5 seviyesindeydi. Söz konusu oran, AB ülkelerinde ise bugün ortalama yüzde 85 seviyelerinde seyrediyor. Türkiye, borç stoku açısından en az borçlu ülkeler arasındaki yerini giderek daha da perçinlemiştir.” ifadelerine yer verdi.