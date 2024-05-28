Bakan Şimşek duyurdu: Türkiye'nin CDS'i 4 yılın en düşüğünde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin kredi risk primini değerlendirdi. Türkiye'nin CDS'inin 4 yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirten Şimşek, "Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken dış finansmana erişimini de kolaylaştırıyor" dedi.

Bakan Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde.

Son bir yılda risk primindeki iyileşme gelişmekte olan ülkelerde ortalama 50 baz puan iken ülkemizde 400 baz puanın üzerinde gerçekleşti.

Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken dış finansmana erişimini de kolaylaştırıyor."

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS), bugün sabah saatlerinde 4 yılın en düşük seviyesi olan 266 baz puanda bulunuyordu.