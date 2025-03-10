Bakan Şimşek: Tek haneli enflasyona kadar döviz kurundan destek yok

İMAM GÜNEŞ

İhracatçılar ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önemli mesajlar verdi. İstanbul’da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi binasında TİM Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’na katılan Şimşek, ekonomi yönetiminin yaptığı çalışmaları ihracatçılara anlatırken, ihracatçıların da taleplerini dinledi.

EKONOMİ gazetesi olarak toplantının detaylarına ulaştık. Görüştüğümüz ihracatçılar toplantıyı, ihracatçıların taleplerinin hayata geçebilmesi için enflasyonun tek rakama düşmesi gerektiği şeklinde özetledi. İhracatçılar, Şimşek’in her soruya net bir şekilde cevap verdiğini ve verilen cevaplara saygı duyduklarını söyledi.

Bakan Şimşek'ten

* Enflasyon tek haneye düşene kadar mevcut kur politikamıza devam edeceğiz

* TL’nin kur karşısında 1 lira değer kaybetmesi bize 90 milyar liraya mal oluyor.

* En önemli destek, enflasyon düştükçe kredi maliyetini ucuzlatmak olacak.

* Eximbank’ın alacak sigortası destek kapsamını sektör bazında genişletebiliriz.

* İkili kur uygulaması mümkün değil, dünyada birçok başarısız örneği var.

“Enflasyon tek haneye düşene kadar kur politikası devam edecek”

Deprem, enflasyon farkıyla geciken memur maaşları ve EYT’nin bütçe üzerinde önemli yük oluşturduğunu ifade eden Şimşek, ekonomi yönetimi olarak enflasyonla mücadele için oluşturulan programı kararlılıkta uyguladıklarını kaydetti.

İhracatçıların Türkiye ekonomisi için önemli aktörler olduğunu kaydeden Şimşek’in kur konusunda gelen sorular üzerine “Programa kararlılıkla devam edilecek. Döviz kuruna müdahalenin yan etkileri bütçeye büyük zarar verir. TL’nin döviz kuru karşısında 1 lira değer kaybetmesi bize yaklaşık 90 milyar liraya mal oluyor. Şu anda onu yapacak lüksümüz yok. Enflasyon tek haneye düşene kadar mevcut kur politikamıza devam edeceğiz” dediği belirtildi.

Finansman yükünü hafifletecek destekler verilecek

Bu noktada ihracatçılara verilecek en önemli desteğin finansmana ulaşım maliyetlerinde yapılabileceğini dile getiren Şimşek’in, “İhracatçılarımızın finansman yükünü hafifletmeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Reeskont kredilerinde faiz oranları geriye çekildi. Yatırım kredilerinde şartlar uygunlaştı. Yapabileceğimiz en önemli destek, enflasyon oranı düştükçe kredi maliyetini, finansmana erişimi ucuzlatmak. Bunun yanı sıra, vergilerle ile ilgili kabul edilebilir sorunlarınız varsa paylaşın. Araştırıp, değerlendirelim. Makul olan talepleri çözebiliriz” dediği aktarıldı.

İkili kur olmayacak mesajı

İhracatçılar uzun zamandır yüzde 2’lik döviz dönüşüm desteğinin en az yüzde 5 olmasını istiyordu. Toplantıda Şimşek’e bu talep de iletildi. Şimşek’in mevcut uygulamanın ciddi bir fayda sağlamadığını, ihracatçılara verilmiş özel bir destek olduğunun ve kalıcı bir destek olmadığının altını çizdiği ifade edildi. İhracatçıların özel kur isteği üzerine, dünyada uygulanan başarısız örnekleri gösterdiği belirtilen Şimşek’in ikili kur uygulamasının neden olamayacağını anlattığına vurgu yapıldı. Ayrıca, Şimşek’in Eximbank’ın alacak sigortasının destek kapsamını da sektör bazında genişletilebileceklerinin mesajını verdiği vurgulandı.

■ İhracatçılar, rekabet güçlerini artıracak önlemler bekliyor

Toplantıda konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise şu değerlendirmeleri yaptı: “Bu yıl için 280 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz var. Hedefe ulaşmak için tüm sektörlerimiz, finansal istikrar ve destekleyici politikalar çerçevesinde ilerlemek zorunda. İhracatçılarımızın sürdürülebilir rekabet gücünü artıracak önlemlerin ivedi şekilde alınacağına inanıyoruz” dedi.