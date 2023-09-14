Bakan Uraloğlu, BAE Yatırım Bakanı Al Suwaidi ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Abdulkadir Uraloğlu ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yatırım Bakanı Mohamed Hassan Al Suwaidi arasında yapılan görüşmede, Türkiye'de ulaştırma alanındaki yatırımlar ve bu yatırımların uluslararası taşımacılık üzerine etkileri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Ulaştırma yatırımlarındaki potansiyel işbirliklerinin değerlendirildiği görüşmede, ulaştırma koridorları için önem arz eden yatırımlar ve çok taraflı ulaştırma politikaları da ele alınan konu başlıkları arasında yer aldı.

Al Suwaidi'nin ilerleyen günlerde Türkiye'ye gelmesi, işbirliği ve yatırımların ele alınması planlanıyor.

Türkiye, kıtalar ve bölgeler arası konumu çerçevesinde bölgesel ulaştırma koridorlarının geliştirilmesine yönelik birçok girişime destek veriyor. Bu bağlamda, Türkiye'nin merkezinde olduğu bölgeler arasında ticari, ekonomik ve yatırım ilişkilerinin yanı sıra siyasi ve kültürel ilişkilerin de geliştirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye'den başlayarak Kafkaslar bölgesine, buradan da Hazar Denizi'ni aşarak Türkmenistan ve Kazakistan'ı takiben Orta Asya ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne ulaşan Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor (Orta Koridor), tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması projesinin en önemli bileşenlerinden birini oluşturuyor.