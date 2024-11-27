Bakan Uraloğlu: Türk Telekom'un imtiyaz uzatımı birkaç aya netleşir

Telekomünikasyon sektörünün önemli gündemlerinden olan Türk Telekom’un 2026’da bitecek lisans süresi konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan açıklama geldi.

Bakan Uraloğlu: Birkaç aya netleşecek

Bloomberg’e göre, Bakan Uraloğlu, Türk Telekom imtiyaz uzatımı birkaç aya netleşeceğini söyledi.

Türk Telekom’un altyapı imtiyazı 2026’da bitiyor

Geçitiğimiz haftalarda Bakan Uraloğlu, alt yapı çalışmalarıyla ilgili olarak “Telekom'un imtiyaz hakkı sürecinde daha çok para yerine daha çok yatırımı şart koyarak bunları telafi edeceğiz” demişti.

Daha önce EKONOMİ’ye açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, şirketin altyapı imtiyaz süresinin bu yıl içinde uzatılması ve fiber yatırım şartı verilebileceğini, özelleştirmesinin ise henüz gündeme alınmadığını açıklamıştı.

Bakan Uraloğlu, Türk Telekom’un süreci ile ilgili olarak EKONOMİ’ye “İmtiyaz konusu var alt yapının yenilenmesiyle ilgili. Ona muhtemelen ‘alt yapı şartı’ koyacağız fiberle ilgili. Türkiye’deki kapasite gelişmiş ülkelerin ve hatta gelişmekte olan ülkelerin çok gerisinde. Bununla ilgili tespitler var. Türkiye kapasitesi Avrupa sıralamasında iyi ama kullanımda henüz değil. Türk Telekom hâlihazırda Varlık Fonunun şirketi. Sektör olarak bizim yetki alanımızda. Oranın şu an için geleceğiyle ilgili tekrar özelleştirilmesi vs. bildiğim gündemler yok. Mevcut yapısıyla son dönem zarar etti ama çok şükür şimdi kar eder hale geldi. İmtiyaz ile birlikte tekrar biraz güçlendirmiş olacağız” demişti.